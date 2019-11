In molti pensano che i gatti siano animali indipendenti e anche piuttosto schivi, ma in realtà si tratta soltanto di luoghi comuni. Spesso passano la loro vita tra le mura domestiche, si annoiano e si deprimono, perché non gli diamo le giuste attenzioni. È vero, hanno un carattere molto particolare e in effetti non tutti i felini amano le attenzioni umane, ma ci sono alcuni modi per farli stare bene e renderli più felici.

Dedicargli le giuste attenzioni

Qualsiasi pet domestico richiede le giuste attenzioni e i felini di certo non fanno eccezione. Per prima cosa, sì alle carezze e alle coccole, ma solo quando è il loro linguaggio del corpo a dirci che sono bendisposti. Afferrarli di continuo, infatti, potrebbe stressarli. Il secondo consiglio è il seguente: mai lasciarlo solo in casa troppo a lungo, perché il gatto potrebbe deprimersi e, anche se non richiede una presenza costante, dedicategli almeno un quarto d’ora del vostro tempo ogni giorni. Infine, mai accarezzarlo sulla pancia, perché è una zona molto sensibile.

Prendersi cura di lui

In primo luogo, curate sempre la sua alimentazione, che dovrebbe essere bilanciata e soprattutto a base di alimenti progettati appositamente per lui. Qui si suggerisce di acquistare le crocchette per gatti su robinsonpetshop, per esempio, così da ottenere in cambio il massimo della qualità e della sicurezza. Ad ogni modo, mai dargli da mangiare gli avanzi della tavola o i cibi non predisposti per i felini, perché potrebbero farlo stare male. Prendersi cura di un gatto significa anche provvedere alla sua igiene, ad esempio sistemando parti del corpo sensibili come le unghie. Bisogna abituarlo sin da quando è cucciolo al taglio degli artigli, premendo sui polpastrelli con delicatezza per farle uscire e in seguito usare un tronchesino per gatti.

Predisporre la casa alla sua presenza

Predisporre la casa a misura di gatto? Può diventare anche uno spunto utile in termini di design e perfetto a far felice il felino. Come sicuramente saprete, i gatti amano i percorsi tortuosi e situati in alto, infatti spesso si muovono sulle librerie, sulle mensole e sopra gli elettrodomestici. Potreste quindi creare un percorso fatto appositamente per loro, con delle passerelle sopraelevate o installando delle mensole ad hoc, con tunnel, scivoli e piccole piattaforme dove possano saltare o accoccolarsi.

Farlo giocare e divertire

Infine, come detto poco sopra, i gatti hanno bisogno di un po’ di compagnia ogni giorno. Curarlo, coccolarlo e spazzolarlo è un buon metodo per farlo rilassare e divertire, e poi c’è sempre la scusa del gomitolo di lana, per il quale i felini impazziscono (e non è un luogo comune). Poi si consiglia di appendere qualche ninnolo a una cordicella, cosa che i gatti adorano, e di farlo saltare qui e là usando la luce di una torcia. Quali sono gli altri segreti per farlo giocare e divertire? Potreste ad esempio regalargli un tiragraffi, così da farlo giocare anche quando è solo, oppure nascondergli il cibo: non è una cattiveria, perché i mici adorano andare a caccia e questa potrebbe diventare l’opzione perfetta per farli divertire. Infine, preparate dei posti dove possa nascondersi: in questo modo il gatto sarà più contento e riempirà di gioia anche il padrone.15