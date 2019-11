Non tutti lo sanno, ma Novembre è il “World Vegan Month”. Un mese quindi molto importante per chi segue stili di vita diversi e più sostenibili, per il benessere personale, senza dimenticare però quello del pianeta.

Lo sapete che ormai ci sono tanti prodotti vegani per chi intende vivere meglio e in salute, che non perdono in gusto e qualità? Uno di questi è sicuramente il Vegan Carb Crusher.

Si tratta di barrette vegane arricchite con ben 15g di proteine vegetali, 9g di fibre alimentari e a basso contenuto di zuccheri. Tre strati per soddisfare la voglia di dolci in maniera salutare e soprattutto 100% vegetale.

Le barrette sono disponibili in tre deliziosi gusti:

Cioccolato all’arancia

Cioccolato al Sale Marino

Burro di arachidi

Noi abbiamo assaggiato le ultime due e dobbiamo dire che sono sicuramente molto gustose e riescono a dare un senso grande sazietà. Si sente sia il cioccolato, che il burro di arachidi. La consistenza è compatta e il sapore molto buono.

Mangiando queste barrette, è possibile avere un grande apporto calorico e proteico, e sono sicuramente utili per raggiungere obiettivi di fitness e benessere anche sostenendo una dieta priva di prodotti di origine animale.

L’azienda My Vegan, inoltre, ha tanti altri prodotti, ideali da essere consumati da soli o in una originale ricetta per frullati, torte, biscotti e cioccolatini. Potete trovare la gamma completa qui.

Gamma che comprende di vitamine, integratori sportivi e snacks. Provateli!