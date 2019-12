Smog, inquinamento, radicali liberi, sole, aria secca e sbalzi termici sono solo alcuni dei problemi che deve affrontare ogni giorno la pelle del viso e, come se non bastasse, d’inverno ci si aggiungono anche freddo, vento e pioggia. Di solito si è più maniacali e attente nella cura del viso d’estate o in primavera, ossia in quei mesi in cui si è più esposte ma, benché questo sia un vizio piuttosto comune, non c’è niente di più sbagliato che concentrare le pratiche di skin care solo quando fa più caldo. Le temperature rigide e le condizioni estreme a cui è esposto il volto durante i mesi invernali possono mettere a dura prova la pelle ed è bene prendersene cura nel modo giusto per arrivare alla primavera rifiorite, senza aver accumulato troppi danni, e per mantenere la pelle sana, elastica e luminosa nel corso degli anni.

Come proteggere il viso d’inverno in modo naturale?

Con l’avanzare dell’inverno, c’è un segreto da mettere in atto per la cura del viso: il cambio di stagione va fatto non solo con i vestiti del guardaroba, ma anche con i prodotti cosmetici presenti sugli scaffali del bagno. Se le temperature scendono, è il caso di introdurre creme dalla formulazione più ricca e intensa; via libera, quindi, a prodotti anche molto grassi ma capaci di creare una barriera protettiva sul volto mentre è meglio riporre nel cassetto, fino all’arrivo dei primi tepori primaverili, quelli in texture leggere, acquose o in gel. L’obiettivo da raggiungere è quello di nutrire e idratare a fondo, per cui sono fortemente consigliate soluzioni a base di acido ialuronico, burro di karité od olio di rosa o di argan e maschere super idratanti; sul sito ufficiale di L’Oréal si possono trovare molte soluzioni create con ingredienti naturali o di derivazione naturale, come le maschere all’argilla pura o quelle con microsfere di acido ialuronico che distendono le rughe e rimpolpano la pelle del viso, o ancora, come il latte struccante agli oli di rosa e passiflora. C’è, anzi, un di più da aggiungere: chi è solita concedersi qualche giorno al chiarore della neve, non deve mai dimenticare di utilizzare una protezione con SPF pari a 50.

Soprattutto durante i mesi più freddi, bisogna ricordarsi di dedicare almeno cinque minuti alla cura della pelle ogni giorno, sia al mattino che alla sera, per idratare, nutrire e proteggere il viso nel modo migliore e aiutarlo ad affrontare l’inverno e senza accumulare troppi danni. Non devono mai mancare, inoltre, dei trattamenti specifici per le labbra e per la zona occhi. Entrambe queste parti del volto sono molto delicate e necessitano di soluzioni studiate appositamente per la loro idratazione; soprattutto sulle labbra, che tendono a screpolarsi e spaccarsi molto di frequente durante i mesi più freddi dell’anno, l’applicazione del balsamo labbra o del burro di cacao va ripetuta più volte durante il corso della giornata.

Per un’idratazione maxi: coccole a suon di tisane!

Non c’è niente di meglio che riprendersi dallo stress e dal freddo concedendosi una tazza di tè caldo fumante. Questa sana abitudine aiuta non soltanto a distendersi e a rilassarsi, ma è un toccasana pure per la pelle del viso. L’idratazione non dipende unicamente dai prodotti cosmetici utilizzati, perché include invece anche quanta acqua si beve nel corso della giornata e la tazza di tè è uno dei migliori rimedi per idratarsi senza doversi sentire dei cammelli vaganti. A proposito di idratazione, piccolo consiglio di chiusura: non si deve mai dimenticare di prestare attenzione alla qualità dell’aria in casa cercando di renderla umida al punto giusto (per farlo basta verificare che ci sia abbastanza acqua negli umidificatori posti vicino ai termosifoni).