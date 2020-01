Sylvie Hampikian ci regala un libro profumato e suggestivo. Crea la tua essenza, pubblicato da qualche mese da Terre di mezzo Editore, è un manuale utile per creare fragranze e profumi utilizzando oli essenziali, aromi, e approfondendo anche la storia dei profumi. Sylvie Hampikian specializzata in farmacologia e tossicologia, da oltre vent’anni studia gli oli essenziali per il benessere e la bellezza; è autrice di diversi libri sull’argomento su cui tiene anche corsi e seminari.

Quello che sembra così difficile, cioè creare un piccolo laboratorio per elaborare profumi, diventa con questo libro qualcosa di semplice e di concreto da realizzare.

Si parte da 25 oli essenziali ed essenze, per cominciare: andiamo dall’anice verde, al bergamotto, alla cannella, al cedro, passando per chiodi di garofano, ylang ylang, lavanda, rosmarino, menta piperita e patchouli.

Subito dopo si passa alle tecniche di base, quelle che in dieci minuti e pochi materiali come provette, etichette, carta e penna e ovviamente un flacone, ti permettono di ottenere un profumo personalizzato.

Da qui si parte per realizzare un’acqua di colonia, una “promessa dell’alba”, un “piccolo fiore”, un profumo adatto a bambini a partire dai tre anni.

Oltre ai profumi e alle acque profumate questo libro insegna anche come realizzare Sali da bagno, spray profumati ovviamente, pot-pourri.

Ci sono anche deliziose citazioni che aprono ogni capitolo, spunti di riflessione e box di approfondimento.

A sfogliarlo sembra di sentire, nelle pagine, i profumi che vengono evocati, e viene facilmente voglia di mettersi, quasi subito, ad armeggiare per realizzare il proprio profumo personalizzato. Perché i profumi sono così importanti, ma quelli industriali sono spesso pieni di ingredienti chimici.

Ben venga allora questo manuale che insegna a distinguere le differenti fragranze e a dosare con cura le note di testa, di cuore e di fondo delle essenze che ci regala la natura, per creare le composizioni perfette per noi.