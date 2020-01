Per gli amanti dei viaggi ormai è imprescindibile il rispetto della natura. Chiunque sia un viaggiatore, esperto o alle prime armi, deve avere bene a mente un certo tipo di turismo, che sia sostenibile e con una impronta leggera sul pianeta.

Anche quando si va in vacanza sarebbe auspicabile avere comportamenti rispettosi dell’ambiente. Basta riflettere per non avere atteggiamenti avventati. Il turismo sostenibile è il futuro dei viaggi.

SCEGLIERE IL POSTO

Sin dalla scelta della meta, si può essere sostenibili. Optate per una meta quanto più possibile lontana da un certo tipo di turismo di massa. Ci sono un sacco di posti in Europa che sono sia poco noti ma soprattutto naturalisticamente belli. Pensiamo alle città del nord Europa quali Stoccolma, Oslo, Helsinki o Copenaghen. Si tratta di città che offrono un mix straordinario di cultura e natura, e sono da sempre molto rispettose dell’ambiente. Restando in Italia, ci sono decine di paesini e di borghi rustici lontani dal caos cittadino, davvero splendidi. In ogni caso, preferire una casa nella natura permetterà di respirare aria buona ed essere lontani dalla folla.

COME ARRIVARCI

Si può essere sostenibili anche nella scelta del mezzo per raggiungere la meta. Evitando di stampare i biglietti significherà non sprecare carta. Preferire il treno all’aereo, ad esempio, può significare risparmiare tanto in termini di inquinamento e, magari, recuperare una dimensione del viaggio più lenta e affascinante. Una volta sul posto, poi, preferire spostamenti a piedi e magari girare in bici, invece di noleggiare un auto per gli spostamenti.

EVITARE GLI SPRECHI

Sul posto, durante le vacanze, bisogna evitare gli sprechi e avere un impatto leggere sui luoghi che si visitano. Non sprecare acqua, evitare eccessivi consumi di elettricità, sprechi di asciugamano in albergo e lasciare l’aria condizionata accesa quando si lascia la stanza.

Non eccedere nel cibo e negli alcolici, soprattutto se ci si trova magari in villaggi dove c’è la formula dell’all you can eat. In generale, evitare le esperienze nei villaggi per preferire un turismo più sostenibile e reale.

PREFERIRE GLI SPOSTAMENTI GREEN

In qualsiasi luogo del mondo, spostarsi in modo ecologico è il primo passo per praticare il turismo sostenibile. Bicicletta, mezzi pubblici, metropolitane, anche a piedi, sono tutte scelte sostenibili. A piedi e in bici poi, si unisce la possibilità di un turismo lento e rilassato a quella di mantenersi in forma.

EVITARE DI COMPRARE SOUVENIR DANNOSI

Se si visitano posti esotici, evitare prodotti realizzati in modo da rovinare e danneggiare l’habitat, magari piante protette, o conchiglie o addirittura avorio prodotto uccidendo gli elefanti. Al contrario, comprare piccolo artigianato locale rispettoso dell’ambiente aiuta a sostenere anche le comunità locali.

Leggi anche Souvenir da non comprare

MANGIARE SANO E A KM 0

Spesso quando si viaggia si tende a “lasciarsi andare”, mangiando un po’ di più senza pensare alla linea. Bisogna certo farlo ma è necessario sempre preferire prodotti biologici, a km 0 e magari evitare i fast food e i cibi che siano di grande impatto sul pianeta.

Questi sono alcuni piccoli suggerimenti per viaggiare in modo sostenibile e rispettare l’ambiente. Ognuno di voi può decidere se attuarli tutti o soltanto una parte, ma avere un basso impatto ambientale vi permetterà di godervi maggiormente il viaggio e di farlo in modo etico.