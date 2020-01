“Oltre il filo spinato” è il titolo della mostra fotografica, patrocinata dal Comune di Pozzuoli, che sarà inaugurata alle ore 16 di sabato 18 gennaio 2020 a Palazzo Migliaresi al Rione Terra.

La mostra è realizzata in collaborazione con gli assessorati alla Cultura e alla Pubblica Istruzione e raccoglie 20 immagini realizzate in Polonia dal fotografo Enzo Tafuto per raccontare gli orrori vissuti da chi è stato perseguitato nei campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau. Le foto sono state donate alla comunità di Pozzuoli “con l’auspicio che possano essere divulgate soprattutto tra i giovani e per far sì che ogni anno, durante la settimana della Shoah, vi siano momenti di riflessione e di sensibilizzazione che ci inducano a mantenere sempre alto e vivo il ricordo di ciò che la storia ci ha consegnato”.

Sarà possibile visitare la mostra fino a lunedì 27 gennaio 2020, “giornata della Memoria”. L’assessore alla Pubblica Istruzione Anna Attore ha già invitato gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado di Pozzuoli.