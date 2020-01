Negli ultimi anni abbiamo assistito a una netta crescita di prodotti gluten free, ossia senza glutine. Prodotti pensati e realizzati per i celiaci che, secondo le ultime statistiche, sono in netto aumento. Così, sono aumentati i produttori di alimenti gluten free, come la pasta gluten free Felicia perfetta per chi è celiaco ma allo stesso tempo non vuole rinunciare al gusto della pasta.

Di pasta gluten free esistono davvero tante varietà che dipendono dalle farine utilizzate per la produzione di questo alimento leggero e digeribile. Tra le più note c’è la pasta di riso, realizzata con la farina di riso. Le calorie di questa pasta sono molto basse ed è molto gustosa e abbinabile a diverse ricette. Da non dimenticare la pasta di mais, di un colore giallo acceso perché realizzata con la farina di mais. C’è poi la pasta di legumi, molto più proteica e meno ricca di carboidrati, la pasta di quinoa e la pasta di grano saraceno. Ecco 5 idee semplici e gustose per un piatto di pasta gluten free:

Tagliolini di quinoa con vongole e pesto di basilico.

Il primo piatto che vi proponiamo riguarda l’utilizzo della pasta di quinoa arricchita con pesto di basilico e vongole. Un piatto ricco e semplice allo stesso tempo, perfetto per il pranzo domenicale o per una cena a lume di candela. Il segreto sta nello scegliere molluschi di alta qualità e di cuocerli in olio extravergine ed aglio, unendo pomodorini e olive. Quando i molluschi sono cotti bisogna versare la pasta cotta precedentemente ed unire tutto con il pesto di basilico preparato con basilico fresco, pinoli, aglio, parmigiano reggiano e olio extravergine. Saltando tutto in padella la pasta prenderà tutto il sapore dei frutti di mare e del pesto di basilico.

Spaghetti di grano saraceno alle zucchine con pancetta e pecorino

Altro piatto molto gustoso sono gli spaghetti di grano saraceno alle zucchine con pancetta e pecorino romano. Bisogna tagliare le zucchine a rondelle, dopo aver messo a cuocere la pasta, e porle in una pentola scaldata con un filo di olio extravergine d’oliva e uno spicchio d’aglio. Unire la pancetta e far saltare il tutto in padella amalgamando con il pecorino romano. Un piatto delizioso!

Spaghetti gluten free con pesto di rucola

Se si vuole una ricetta molto semplice ma dal gusto deciso, si può preparare un pesto di rucola tritandola con nocciole tostate, olio extravergine, basilico, sale e pepe. Scoliamo gli spaghetti senza glutine e mantechiamoli con il pesto e dell’acqua di cottura.

Fusilli multicereali alla carbonara

Chi ha detto che la carbonara è un piatto da preparare solo con pasta di grano duro? Anche con dei fusilli di multicereali senza glutine questo piatto della tradizione romana fa la sua figura. Se poi si aggiungono dei carciofi alla ricetta, si otterrà un risultato sorprendentemente gustoso e ricco.

Pasta d’avena con sarde fresche, uvetta e pinoli

Altro piatto da preparare con della pasta d’avena gluten free è quello con sarde fresche, uvetta e pinoli. Un piatto da mangiare soprattutto in estate, magari durante una cena con amici, ma fa la sua figura anche in inverno. Provare per credere.