La Villa Floridiana è messa abbastanza male. Ci sono zone transennate e interdette, colonie di gatti, prati bruciati.

La protagonista è l’incuria ma per fortuna in alcuni angoli la natura ha fatto da sola e resta verdeggiante. Anche il paesaggio per fortuna resta uno dei più belli da questa collina.

Raggiungibile facilmente con mezzi pubblici come metro, bus e funicolari. In macchina il parcheggio resta un problema in zona. Per i bambini non c’è nulla, adatto solo a quelli piccolissimi in passeggino o port enfant.

Da non perdere invece il Museo Duca di Martina con pregiate collezioni di ceramiche.

Indirizzo Via Cimarosa. Orari 8.30/19.30 Chiuso il martedì.

Voto complessivo 4

