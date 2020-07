In autunno si è spesso alla ricerca di cibi caldi e legati alla tradizione culinaria, come

il minestrone, ottimo alleato di un regime alimentare sano e di qualità. È bene

scoprire quali sono i benefici di un buon minestrone realizzato con ingredienti

genuini e salutari, quali valori nutrizionali apportano al nostro organismo e quali sono

gli effetti sulla salute del corpo.

Il minestrone è un mix di verdure, legumi e cereali molto facile da preparare e

ottimo da integrare in una dieta completa e incentrata sul benessere fisico e

mentale. Le variazioni di ingredienti del minestrone sono tante e volte a fornire al

fisico la giusta quantità di vitamine, proteine, fibre e sali minerali che necessita

in un pasto completo.

Il minestrone è un prodotto alimentare che apporta tanti e diversi benefici al fisico, è

una fonte di antiossidanti e di fibre che combattono i radicali liberi, danno un

effetto sazietà e regolano l’intestino. L’effetto detox del minestrone aiuta a drenare i

liquidi in eccesso e lo rende un ottimo alleato per dimagrire e ridurre il gonfiore.

Le proprietà nutrizionali del minestrone

Il minestrone è un concentrato di fibre, vitamine, proteine e antiossidanti che lo

rendono il piatto più completo per tutti coloro che desiderano seguire una dieta

salutare e completa di tutto ciò di cui il corpo ha bisogno.

Nel minestrone è presente una grande quantità di verdure che, oltre a contenere

vitamine, integrano nell’organismo una fibra alimentare che ritarda il loro

assorbimento e aumenta l’effetto sazietà dopo il pasto.

La quantità di vitamine e proteine fornite dal minestrone di verdure surgelato è

elevata e questo permette di favorire il benessere dell’organismo, perché fornisce il

giusto apporto di valori nutrizionali che permettono di combattere eventuali carenze

o malanni di stagione. Il minestrone, infatti, grazie ai numerosi elementi nutrizionali

integrati aiuta ad innalzare le difese immunitarie.

Tra i principali benefici del minestrone troviamo l’effetto detox che lo rende un

ottimo alleato per sconfiggere il senso di pesantezza che si affligge il giorno dopo

aver partecipato ad una cena sostanziosa. Le verdure presenti nel minestrone

aiutano ad eliminare i liquidi in eccesso e sin da subito donano un po’ di sollievo e

leggerezza.

Infine, tra i benefici del minestrone troviamo l’idratazione. Grazie alle numerose

verdure presenti al suo interno, il minestrone surgelato dona la giusta quantità

d’acqua al corpo, integrati con sali minerali e ferro.

Perché scegliere un minestrone con packaging ecosostenibile?



Prestare attenzione alla propria salute significa anche adottare soluzioni sostenibili

che aiutano a ridurre l’impatto ambientale, come il packaging sostenibile Ecobag

che attraverso un innovativo mix di materiali permette di ridurre la plastica e

confezionare in totale efficienza il minestrone surgelato.

I packaging di carta rappresentano un’innovazione nel campo delle confezioni

alimentari, perché possono andare nel freezer e conservare le proprietà degli

alimenti in totale sicurezza, senza alterare il gusto e la qualità dei prodotti.

Il minestrone della Valle degli Orti è il primo minestrone surgelato distribuito in busta

di carta e permette di ridurre il 70% di plastica e il 40% di CO2 durante i processi di

produzione. Composta da cellulosa e carta grezza, totalmente priva di sostanze

chimiche riduce notevolmente l’impatto ambientale.

L’ecosostenibilità è un trend in forte crescita nel settore alimentare, un argomento

di interesse per i consumatori che tengono alla propria salute e a quella

dell’ambiente. L’interesse dei consumatori moderni è volto a ridurre l’impatto

ambientale delle confezioni alimentari ed a minimizzare la contaminazione dei

prodotti alimentari dagli elementi chimici presenti nella plastica.



La differenza di gusto e la di qualità degli alimenti sono garantiti allo stesso livello

del tra quelli confezionati con un classico packaging, il gusto unico di contribuire alla

salvaguardia dell’ambiente è garantito dal e gli alimenti con packaging sostenibile è

notevole e può essere riconosciuta sia visibilmente che per il gusto.