In una società capitalista e in continuo aggiornamento come la nostra, un bene a lunghissimo termine come il televisore è diventato un oggetto che molte famiglie decidono di cambiare ogni cinque, dieci anni. Mentre i nostri genitori probabilmente hanno avuto lo stesso televisore in camera per tutta la vita, è molto probabile che i nostri figli decidano di cambiare tv molto più spesso, spinti da offerte vantaggiose e modelli sempre più futuristici.

Quando la tv ha finito il proprio ciclo di vita e va cambiata, dove si butta? Bella domanda

DOVE BUTTARE I VECCHI TELEVISORI

I televisori fanno parte di quegli elettrodomestici quali cellulari, forni a microonde, frigoriferi, lavatrici, pc, che non possono essere buttati nell’immondizia. Sono RAEE, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Si tratta di rifiuti speciali il cui conferimento è regolamentato dal Decreto Legislativo 151 del 2005. Per differenziarli nel modo migliore bisogna portarli nelle isole ecologiche. Questo resta il modo più corretto per buttare i vecchi televisori. Dai centri ecologici vengono poi inviati ai corretti impianti di trattamento che dividono le varie sostanze presenti all’interno delle tv e provvedono al riciclo delle materie.

Ma cos’è un’isola ecologica? Area ecologica, eco-area, ecocentro, piattaforma ecologica, stazione ecologica, centro di raccolta o altre simili definizioni. Si tratta di una “area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento”.

LA DISTINZIONE DEI RAEE

Attualmente i Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche sono così suddivisi:

R1, Freddo e clima : frigoriferi, freezer e condizionatori.

: frigoriferi, freezer e condizionatori. R2, Grandi bianchi : lavatrici, lavastoviglie, forni, asciugatrici ecc.

: lavatrici, lavastoviglie, forni, asciugatrici ecc. R3, Tv e monitor : televisori, schermi, anche al plasma o con tubo catodico.

: televisori, schermi, anche al plasma o con tubo catodico. R4, Piccoli elettrodomestici : ferri da stiro, aspirapolvere, frullatori, ventilatori, telefoni,

: ferri da stiro, aspirapolvere, frullatori, ventilatori, telefoni, R5, Sorgenti luminose: lampadine di vario genere.

Quindi una volta stabilito che i televisori vecchi o rotti non possono essere smaltiti nell’indifferenziato né ovviamente essere lasciati all’esterno del cassonetto, è bene sapere che oltre alle isole ecologiche, in alcuni comuni italiani esiste la possibilità del ritiro dei RAEE direttamente a carico dell’azienda della raccolta differenziata.

Di solito, telefonando all’azienda in questione è possibile prenotare un ritiro del televisore da buttare. Di solito sarà anche comunicato un codice da applicare sulla tv da buttare. Inoltre sarà comunicato un giorno e un’ora di massima in cui avverrà il ritiro, all’esterno di casa.

