L’era dei combustibili fossili sta per tramontare. Ora è tempo di volgere lo sguardo al nuovo concept del motore ibrido. Il motore ibrido è pulito, potente, e riduce drasticamente le emissioni e i consumi. I classici motori alimentati a combustibili fossili invece, sono inquinanti, hanno consumi elevati e non si muovono nel rispetto dell’ambiente.

Con una nuova auto ibrida è possibile viaggiare proteggendo la natura e abbassando le emissioni fino ad azzerarle, quando si usa la trazione esclusivamente elettrica. Grazie alle ibride possiamo guidare sia combinando i due motori che viaggiando esclusivamente in modalità elettrica. Significa che il futuro è ormai arrivato e che siamo pronti per cambiare il nostro modo di muoverci.

Ibrido: le grandi case automobilistiche si mettono al passo

Fino a qualche anno fa l’ibrido non aveva il fascino che ha oggi. Ma con il tempo i consumatori sono cambiati, prediligono auto capaci di muoversi rispettando la natura e scelgono sempre più modelli a bassi consumi e a basso impatto ambientale.

Il cambiamento culturale ha portato le case automobilistiche ad avvicinarsi a questo nuovo tipo di mobilità e a dar vita a proposte in grado di accontentare il mercato. Un tempo c’era una gamma limitata di auto ibride, ma oggi sono disponibili praticamente tutti i modelli, persino quelli più sportivi.

È arrivata l’era dell’ibrido ed è il momento di seguire la via di una mobilità sostenibile.

Tanti modelli disponibili

Come anticipato fino a qualche anno fa non si trovavano molti modelli ibridi tra cui scegliere, ma adesso è difficile non accontentarsi della vasta gamma disponibile. Ci sono SUV, compatte, auto sportive, e persino veicoli commerciali per le imprese e i lavoratori.

Anche chi ama la velocità sarà accontentato da veicoli ibridi prestanti e che non hanno nulla da invidiare ai classici. Mentre chi desidera per la propria impresa vetture a basso impatto ambientale, potrà contare sui tanti modelli disponibili tra i veicoli commerciali.

L’ibrido è pronto ad accontentare tutti, da chi vuol muoversi in città con un’auto piccola e scattante, a chi desidera viaggiare nel massimo del confort, fino a chi usa le proprie vetture per lavoro e trasporti.

Motori ibridi: sempre più prestanti

I modelli ibridi sono la soluzione migliore per chi vuol viaggiare per tanti chilometri, ma con un occhio alla riduzione dei consumi e alla sostenibilità. Rispetto alle auto completamente elettriche, le ibride consentono di percorrere molti km in più e di non rimanere mai senza energia.

Il motore classico permette di mantenere i livelli di carica della batteria sempre ottimali, perché funziona come un vero caricabatterie, e in più recupera energia in frenata. Mentre è possibile scegliere la modalità solo elettrica quando si guida nel centro cittadino.

Con un’auto ibrida non si resta mai a piedi e sia che ci si serva del solo motore elettrico che di entrambi i motori, le prestazioni e la velocità restano al massimo.

Meno consumi e meno impatto sull’ambiente

Le vetture ibride non azzerano totalmente le emissioni, ma le riducono di molto rispetto ai motori classici alimentati a combustibili fossili. In aggiunta consentono di non consumare carburante quando si guidano in modalità elettrica e, di conseguenza, non vengono emessi gas di scarico per interi tratti di percorso.

È così che le ibride lavorano per ridurre lo spreco e proteggere l’ambiente e anche se ci sono ancora tanti passi da fare in materia di sostenibilità, grazie a queste auto ci avviciniamo sempre di più all’obiettivo.