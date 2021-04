All’ingresso dei Paesaggi dell’Alto Adige c’è poi il Giardino delle Rose, con oltre 30 varietà di rose selvatiche e storiche come la Fortune’s Double Yellow, una vecchia Rosa Tea scoperta nel 1845 nel giardino di un ricco mandarino in Cina dai fiori color ambra-bronzo talvolta venati di rosa e porpora.

Il Giardino dei Sensi è il regno delle rose inglesi, uniche perché possiedono profumi e fogge delle rose antiche, sono rifiorenti e hanno l’ampia gamma delle tinte delle rose moderne. I fiori hanno forma doppia con molti petali e le fragranze sono varie, di frutta, spezie. Una delle rose inglesi più straordinarie per il suo profumo è la Apricot Parfait, The Prince, Sharifa Asma e Golden Celebration con coppe floreali grandissime.

I Giardini, inoltre, vantano anche una rosa a fioritura continua che dal 2012 viene venduta

in Italia con il nome di “Trauttmansdorff – Die Gärten | I Giardini | The Gardens”, che contiene una particolare varietà di tulipano e una fucsia tipica dell’Alto Adige. Questa rosa è molto resistente alle variazioni di temperatura e ai parassiti e per questo è molto indicata anche per chi non ha il pollice verde.