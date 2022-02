San Valentino è sempre più vicino: il giorno degli innamorati merita anche quest’anno di essere festeggiato in grande stile, il che non significa necessariamente andare fuori a cena. Anzi, sembra proprio che la maggior parte delle coppie festeggeranno il 14 febbraio in modo molto più intimo, organizzando una bella cenetta romantica tra le mura domestiche. Le parole d’ordine, quest’anno, saranno due: originalità e sostenibilità. Se quindi non sapete cosa preparare alla vostra dolce metà in quest’occasione così speciale, tenetele bene a mente e non rischierete di sbagliare! Come organizzare però una cena romantica di San Valentino all’insegna dell’originalità e della sostenibilità? Ecco alcune idee per sorprendere il partner.

Idee romantiche e originali per l’antipasto di San Valentino

Per quanto riguarda l’antipasto, un’idea sempre molto apprezzata è quella di preparare una deliziosa tartare che può essere di carne o di pesce a seconda dei vostri gusti, ma con qualche dettaglio romantico che la renda unica e speciale. Procuratevi un coppapasta a cuore e date alla vostra tartare questa forma dopo aver amalgamato per bene tutti gli ingredienti ed averla condita: servitela insieme a qualche peperoncino per aggiungere quel quid di piccante in più et voilà! L’antipasto romantico è servito! Se invece volete optare per un qualcosa di ancora più sostenibile potete preparare dei dolci spiedini vegetariani. Tagliate due datterini in modo da ottenere la forma di un cuore una volta accostati e infilateli nello spiedo, quindi aggiungete un pezzettino di formaggio sulla punta in modo che il tutto sembri una freccia. Colpirete sicuramente al cuore il vostro partner!

Idee romantiche e sostenibili per il primo piatto

Per il primo piatto, vi conviene optare per qualcosa di semplice come la pasta, che è veloce e difficile da sbagliare. Come rendere però anche questa portata romantica e davvero speciale per la cena di San Valentino? Potete preparare un primo romantico con la pasta a forma di cuore La Molisana: aggiungerete un tocco di originalità alla vostra portata, senza rinunciare al gusto e alla semplicità. Non solo: questo è un marchio sempre molto attento alla sostenibilità, infatti ogni formato di pasta è confezionato in un pack riciclabile nella carta. Potrete dunque combinare qualità e sostenibilità, preparando un primo gustoso, romantico e al tempo stesso green.

Idee romantiche e sostenibili per il dolce

Qualsiasi menù di San Valentino che si rispetti deve concludersi con un dolce da assaporare insieme e perché no, anche da condividere con il partner. Per i più attenti al lato sostenibile però le cose si complicano non poco, perché bisogna prestare attenzione a quello che si prepara, evitando ingredienti che non siano di stagione o importati. La cosa migliore da fare, per non rinunciare ad un dolce gustoso e romantico ma al tempo stesso green, è puntare sulla frutta. Potete ad esempio preparare degli stuzzicanti spiedini con mele, pere, arance e kiwi ricoperti di cioccolato. Un dessert leggero e fresco, perfetto per una cena romantica all’interno delle proprie mura domestiche.