Internet è sempre più parte integrante delle nostre giornate e tutta la terminologia informatica, che spesso riguarda aspetti dello sviluppo web, ci appare regolarmente sugli schermi mettendo a dura la prova le nostre conoscenze. Spesso basta fare delle semplici ricerche su un motore di ricerca per venire a capo del problema, altre volte si resta nel limbo dell’incertezza sino a quando qualche nostro amico programmatore ci verrà in soccorso. Tante persone scelgono di approfondire lo studio delle materie che fanno parte del mondo del coding proprio per avere un minimo di infarinatura per affrontare situazioni come quelle esposte. Altre invece cercano di sfruttare le tante possibilità che questo settore offre, optando per uno dei tanti corsi presenti online per imparare a programmare. Le risorse sono tante ma bisogna fare attenzione a scegliere quelle che sono veramente valide e che possono rivelarsi utili per il proprio percorso formativo. Optando per una delle proposte di Aulab, delle vere full immersion nel mondo del coding – si avrà la possibilità di mettere su le basi tecniche per un ingresso veloce in uno dei tanti contesti lavorativi presenti nel mondo della programmazione.

Ecco una breve lista di termini tecnici molto frequenti sui quali prima o poi capiterà di imbattersi.

404

Messaggio di errore che appare quando una determinata richiesta non può essere soddisfatta. Spesso è collegato a un link inesistente o non funzionante.

Applicazione

Nota anche come App. Si tratta di quei programmi ideati per compiere una determinata funzione. I nostri cellulari ne sono pieni e vengono usate ormai in maniera quotidiana.

Browser

Si tratta di quel programma che viene usato per accedere al web e per effettuare delle ricerche. Tra i più conosciuti possiamo menzionare Chrome, Firefox o Edge.

Cache

Si tratta del sistema che permette di memorizzare i dati della navigazione con la finalità di rendere la stessa più veloce e performante. Spesso può causare problemi di conflitto tra versioni e per questo motivo nasce la necessità di svuotarla attraverso apposito comando presente nelle impostazioni del browser.

HTML

Sigla che sta per “Hypertext Markup Language” e rappresenta un particolare linguaggio di programmazione usato per costruire un sito web.

Cookies

Rappresentano i dati inviati da un server a un browser. Questi permettono di monitorare quanto spesso accediamo allo stesso e in quali modalità, ed è per questo che spesso i nostri login avvengono in maniera immediata e i siti che visitiamo abitualmente, e in qualche modo riconoscono la nostra presenza.

Framework

Pacchetto di programmi usati in vari ambiti, tra i quali quello dello sviluppo software. Facilita infatti i lavori su un determinato progetto perché costituisce una base di partenza corredata dagli strumenti più importanti per la programmazione di app e siti.

FTP

Acronimo che sta per “File Transfer Protocol”, ovvero il metodo che permette lo scambio di file tra un computer e l’altro.

CSS

Il Cascading Style Sheet è un codice che dice al nostro browser come deve far visualizzare i contenuti di un determinato sito all’utilizzatore finale. Queste indicazioni ricomprendono attributi come i caratteri, i colori e gli altri elementi visuali.

Template

Si tratta di un documento o di un programma caratterizzato da una struttura standard che funge da base personalizzabile in un secondo momento.

Firewall

Il sistema che permette di proteggere la nostra rete domestica e i nostri device dagli attacchi esterne e da quei file che scarichiamo inavvertitamente durante la navigazione che possono facilmente entrare nei nostri sistemi dando la possibilità ai malintenzionati di attuare operazione che possono mettere a rischio i nostri dati sensibili.

Widget

Si tratta di applicazioni che permettono di implementare a livello interattivo le funzioni disponibili su un determinato sito.