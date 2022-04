Nuovo appuntamento con le nostre eco-escursioni in collaborazione con Vesuvio Natura da Esplorare. Il 25 aprile in Riserva Forestale Tirone Alto-Vesuvio.

Prenotazioni e informazioni a [email protected]

U na giornata da trascorrere insieme a quanti vogliono partecipare a un’iniziativa a contatto con la natura. Ad accompagnare i partecipanti ci saranno delle esperte guide naturalistiche ed escursionistiche e il percorso scelto è adatto a tutti a partire dai 6 anni di età.

I posti a disposizione sono limitati e per partecipare è obbligatoria la prenotazione a [email protected] indicando nome, numero di persone e numero di cellulare, a prenotazione confermata si riceverà una risposta con le informazioni sul punto di incontro e sull’equipaggiamento.

La quota di partecipazione per l’eco-escursione di Pasquetta 2022 sul Vesuvio è 15 euro per tutti dai 10 anni in su da saldare direttamente alla partenza.

Il percorso nel cuore verde del Parco Nazionale del Vesuvio

Il sentiero che attraverseremo è di semplice percorrenza, per di più pianeggiante e si snoda lungo una delle aree più tutelate del Parco, la Piana delle Ginestre. Fra andata e ritorno il percorso ha una durata di 4 km e dura circa 3 ore.

Fiancheggiato da muretti a secco, permette di vivere sia le zone ombreggiate del bosco che i tratti aperti e di macchia mediterranea, senza mai perdere la vista del Vesuvio. Lungo il percorso proposto si attraversano formazioni vulcaniche. Tunnel lavici e lave a corda, si incontrano le colate laviche del 1944 ma anche del periodo 1895-1899. Una zona con specie pioniere, latifoglie e sempreverdi in forte ricrescita dopo gli incendi del 2017. Questo appuntamento è l’occasione di immergersi in questa oasi di biodiversità guidati dagli occhi esperti delle guide.

