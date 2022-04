Foto di GAD-BM da Pixabay

L’espansione della marjiuana legale in Nord America ha accelerato la diffusione e lo sviluppo di tutta la filiera inerente alla cannabis ed i suoi derivati nel mondo occidentale.

I semi di marjiuana sono senza dubbio al centro di molte ricerche e negli anni sono sempre di più le tipologie e le varietà reperibili online ed offline.



Oltre ai semi stagionali, esistono ormai da diversi anni semenze particolari che permettono di coltivare, dove è legale, piante che grazie alla genetica presentano vantaggi rilevanti.



Acquistare semi Fast flowering online è una delle ultime tendenze tra gli intenditori, leggendo questo articolo si capirà che cosa sono e quando conviene utilizzarli.

Inoltre si confronteranno le varie tipologie di semi e le migliori genetiche attualmente in commercio.

Cosa sono i semi di Marjiuana Fast Flowering

L’ultima novità in materia di semi di cannabis acquistabili online è quella relativa ai semi Fast Flowering, ovvero i semi a crescita e fioritura rapida.

La caratteristica distintiva di questa tipologia è quella di produrre piante estremamente veloci nella crescita e altrettanto nella fioritura. Si parla di massimo 6, 7 settimane per completare il ciclo produttivo. E non è tutto, i semi Fast Flowering danno vita a piantine autofiorenti e femminizzate, con la capacità di germinare piantine al 99% di genere femminile.

Queste capacità esclusive dei semi a crescita rapida derivano da sapienti incroci di diversi ceppi di cannabis, principalmente questi innesti vedono l’utilizzo di genetiche autofiorenti e genetiche a crescita veloce.

Quindi la tipologia di semi Fast flowering entra a far parte delle categorie di semi di marjiuana acquistabili online in Italia, insieme ai già conosciuti semi stagionali, autofiorenti e quelli femminizzati.

Va però ricordato che sebbene la vendita dei semi di marjiuana sia totalmente legale in Italia, la coltivazione delle piante non è consentita dall’ordinamento giuridico in vigore a meno che non si producano piante e fiori con un contenuto di THC minore allo 0,2%.

Come si evince in molti approfondimenti in materia, in Italia ci si attende una riforma normativa sui temi relativi all’autoproduzione casalinga. Non resta che aspettare un inquadramento normativo adeguato e nel frattempo porre molta attenzione all’utilizzo che si fa dei semi di marjiuana.

Semi Fast Flowering, Autofiorenti e Femminizzati: principali differenze.

Esistono molte tipologie di semi di marjjiuana acquistabili online in Italia, per chi non se ne intende, può risultare complicato comprendere quale differenza intercorra tra una tipologia e l’altra.

I Semi di marjiuana femminizzati si producono generalmente da una tecnica data dalla “vaporizzazione” di una sostanza che inibisce un ormone specifico direttamente sulle piante di marjiuana femmine quando queste sono in piena fase di fioritura.

Questo trattamento permette alla pianta di essere impollinata come se fosse una pianta di genere maschile, con il risultato che produrrà semi femminizzati.

Questi semi, a loro volta, saranno in grado di far germinare piante di genere femminile, quelle che producono i fiori resinosi tipici di questa pianta.

I semi di Marjiuana autofiorenti invece sono prodotti utilizzando ceppi di marjiuana femminizzata con ceppi di cannabis ruderalis.

Oltre a produrre piantine femminizzate, i semi autofiorenti permettono di coltivare la cannabis senza rispettare le stagionalità naturali della pianta.

Infatti le piantine autofiorenti sviluppano la fase vegetativa e quella di fioritura più velocemente delle piantine stagionali, le autofiorenti impiegano in media solo 10 settimane dalla germinazione alla fioritura completa.

Il ceppo genetico ruderalis ne garantisce un’ottima resistenza ai pericoli classici della coltivazione, come muffe, parassiti e altre malattie tipiche di questa cultura.

I semi Fast Flowering o a crescita rapida, come si è già detto, riassumono tutti i vantaggi delle precedenti tipologie e consentono una crescita ed una produzione di fiori ancora più rapida delle precedenti genetiche.

Anche in questo caso i semi Fast Flowering sono ricavati da incroci di genetiche a crescita rapida con genetiche autofiorenti, garantendo piante ultra resistenti, davvero veloci nella crescita e al 99,9% femminizzate.

Semi Fast Flowering: le genetiche migliori

Volendo dare uno sguardo a quelle che sono le migliori genetiche reperibili online tramite siti come Sensoryseeds.it, è possibile distinguere molte tipologie di seme.

Le migliori genetiche risultano quelle che riescono a garantire una buona resa in appena qualche settimana, producendo piante resistenti e dalla fioritura abbondandante.

Chiaramente il risultato effettivo di una pianta a crescita rapida sarà inferiore a quella di una pianta stagionale, ma comunque il rapporto tra periodo di coltivazione e resa è nettamente superiore nel caso di semi Fast Flowering.