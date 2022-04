Foto di Francesco Lillo per Asilo Bianco

11-12 giugno 2022

Villa Nigra, Miasino (Lago d’Orta, NO)

Sabato 11 e domenica 12 giugno torna Menta e Rosmarino, il celebre evento dedicato al mondo del verde nel parco della storica Villa Nigra a Miasino (NO), sulle colline che si affacciano sul Lago d’Orta in Piemonte. Nel 2022 si festeggia un importante traguardo: la decima edizione dell’evento multidisciplinare dedicato a piante, fiori e cultura organizzato dall’Associazione Asilo Bianco.

I protagonisti, ancora una volta, saranno vivaisti ed esperti di giardino. Nelle sale affrescate al piano nobile di Villa Nigra sarà visitabile la mostra “Tracce d’acqua. Disegno e paesaggio dal lago alla risaia”: importanti artisti e illustratori raccontano il territorio novarese.

L’evento sarà come sempre aperto a tutti e a ingresso gratuito, organizzato nel rispetto delle normative anti Covid vigenti. Tutti gli aggiornamenti e le informazioni utili saranno disponibili sul sito asilobianco.it e sui canali social dell’associazione.

Foto di Francesco Lillo per Asilo Bianco

La decima edizione di Menta e Rosmarino continuerà a farci confrontare e interrogare sul fondamentale e indissolubile legame tra uomo e ambiente. Un grande percorso a cielo aperto tra natura, ambiente, riciclo, ecologia, acqua, salute, giardino, design, cultura, arte, disegno, paesaggio e prodotti naturali.

Menta e Rosmarino è possibile grazie a Regione Piemonte, al progetto Lago d’Orta Plastic Revolution di Fondazione Cariplo e al percorso Interreg Italia-Svizzera Di-Se – DiSegnare il territorio.

Asilo Bianco è una piattaforma di lavoro nata nel 2005 sul Lago d’Orta, in Piemonte. Da anni lavora per rigenerare luoghi dimenticati e per far germogliare la cultura di un territorio attraverso i semi dell’arte contemporanea. Asilo Bianco promuove una programmazione di workshop online e in presenza (Asilo Bianco Academy) ed eventi culturali interdisciplinari. Quello dell’associazione è un impegno che guarda all’arte, all’architettura, al design, al cinema, alla letteratura, alla fotografia, al sociale, all’ambiente – www.asilobianco.it