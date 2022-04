Mood tintarella in arrivo, ma occhio a proteggere la pelle sempre, in particolare il viso!

Tra le tante cose, estate è anche sinonimo di abbronzatura! È quel periodo dell’anno in cui scopriamo un po’ di più la nostra pelle che si prepara a tingersi di colori più scuri. Ma non bisogna mai dimenticare le buone abitudini e le cure richieste dall’epidermide e farla arrivare sotto i raggi solari protetta e preparata. E non fate l’errore di credere che con la protezione solare ci si abbronzi meno: tutto il contrario, l’effetto sarà più omogeneo e la pelle protetta e salva!

Come proteggere la pelle

Piacevole e brillante, il sole è uno dei maggiori fornitori di serotonina, l’ormone della felicità, ma, a lungo andare, è anche dannoso per la cute: i raggi UV causano l’invecchiamento precoce della pelle, facilitando la formazione di macchie cutanee, rughe e il sorgere di altre malattie. I raggi solari possono anche ostruire i pori, rendendo così la pelle più spessa, accumulando il sebo.

Oltre a una maggiore esposizione, tra luglio e dicembre i raggi UVB (il 5% dei raggi UV) sono molto più forti, per questo è importante attrezzarsi bene!

Motivo per cui bisogna scegliere dei prodotti e dei trattamenti che la mantengano idratata e la proteggono dai raggi uva; vedi, ad esempio, il trattamento protettivo di Vichy Idéal Soleil (www.vichy.it/protezione-solare-viso ).

Quando proteggersi dal sole

I raggi UV sono ovunque: la pelle andrebbe protetta ogni giorno, ma la protezione va accentuata nel periodo estivo e quando gli UVB sono più forti. In particolare, ci riferiamo alle zone più delicate del viso, non solo quando si va in spiaggia ma anche quando si esce per fare una passeggiata.

La linea Vichy Capital Soleil pensa proprio a queste esigenze, offrendo una serie di prodotti che garantiscono protezione, facilmente assorbibili, che si prendono cura della morbidezza di ogni tipologia di pelle, anche quelle più delicate.

Qual è il tipo di protezione più adatta da mettere in viso

Il mercato offre una vasta gamma di prodotti per la protezione solare tra cui scegliere, in base alla texture e all’indice di protezione richiesto dalla propria tipologia di pelle.

Trattamenti solari: quale prodotti scegliere

Ad oggi è possibile scegliere tra prodotti protettivi solari in diverse texture (crema, spray, latte detergente…) e con vari gradi di SFP (il Sun Protection Factor, l’indice della capacità dell’articolo di proteggere la pelle). Il numero di SFP viene indicato sulla confezione e crescerà in base al grado di protezione solare ed indica anche il tempo in cui la nostra pelle è protetta sotto il sole.

Esistono quattro livelli di protezione, che vanno da 6 a 50 SFP. Per una protezione dai raggi UV è raccomandato il grado elevato, quello con un SFP compreso tra i 30 e i 50.

Bisogna fare una distinzione tra creme con filtri fisici, formati da sostanze schermo che riflettono i raggi solari (come l’ossido di zinco): questi sono adatti alle pelle sensibili, non venendo assorbiti dalla cute. Ci sono poi le creme con filtri chimici, che assorbono i raggi UV, e hanno diversi agenti chimici nella loro composizione.