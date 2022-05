Gli imprenditori Salvatore Maresca, Roberto e Andrea Bianco promuovono il benessere a tavola con i derivati del latte made in Campania

Il carrello dei formaggi di “Alimentale Forchetta & Cervello”, progetto che si occupa della produzione, selezione e distribuzione dei più importanti derivati del latte, è arrivato a Napoli da Riserva Rooftop. Nel noto locale di Posillipo è stata servita una cena esclusiva a base di: caciocavallo podolico, provolone del Monaco, pecorino bagnolese.

Per cominciare aperitivo servito in terrazza, con vista sul mare di Bagnoli sorseggiando “Riserva Daiquiri” accompagnato da tacos con pulled pork, polpette con friarielli e provolone del Monaco, pane e panella. Nel menù ideato dallo Chef Salvatore Incoronato: per antipasto teriyaki di podolica con il suo caciocavallo, polpette di melanzane, cipolla caramellata e polvere di liquirizia; per primo linguine alla Nerano con zucchine croccanti, per secondo Rubia Gallega con fonduta di pecorino e per chiudere il tanto atteso carrello di formaggi con confetture e mostarde.

Il benessere si conquista a tavola. Lo sanno bene gli imprenditori Salvatore Maresca, Roberto e Andrea Bianco, che hanno aperto Riserva Rooftop nel novembre del 2019 e gli ideatori di “Alimentale”, il giornalista Roberto Esse, l’esperto Giuseppe Di Bernardo e il Professore di Genetica Veterinaria e Produzioni Animali della Federico II Vincenzo Peretti, uniti nel dare risalto ai prodotti dell’eccellenza campana e non solo. Il progetto “Alimentale” promuove inoltre la salvaguardia della qualità e la corretta lettura delle etichette, anche attraverso “Vero filiera sostenibile”, bollino che sigilla il meglio delle produzioni made in Campania e d’Italia. Il “Giro gastronomico d’Italia” stavolta si è soffermato sui formaggi, che saranno protagonisti anche di alcuni piatti della prossima tappa, che vedrà protagonista la Calabria.