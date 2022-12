Digitalizzazione e sostenibilità, declinata in tutte le sue accezioni, dall’ambientale alla finanziaria, sono le parole chiave dell’Italia che, dopo la crescita record del 2021, non vuole fermarsi. E lo sono anche della quarta edizione del roadshow del Sole 24 Ore e Confindustria “Innovation Days”, organizzata con il contributo di Sistemi Formativi Confindustria e il supporto di 4.Manager,che quest’anno si focalizza sulla ripartenza post-pandemica del sistema Paese, che ha come motore principale i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con le Regioni protagoniste.

Le transizioni verso la sostenibilità e la digitalizzazione delle aziende attive nel Lazio nell’ambito della messa a terra del PNRR sono i temi principi dell’ottava tappa di Innovation Days 2022 che mette a confronto il mondo delle imprese e le istituzioni territoriali.

L’incontro si aprirà alle 10 con il saluto di Fabio Tamburini, Direttore Il Sole 24 Ore,e di Monica Lucarelli, Assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità Comune di Roma.

Subito dopo si darà il via alla sessione mattutina della giornata con l’intervento di Fabio Rapiti, Direttore Centrale per le Statistiche Economiche Istat , che fornirà una fotografia su quanto le aziende sono green e digital attraverso il Censimento delle Imprese per misurare digitalizzazione e sostenibilità del sistema produttivo.

Alle 10:15 circa è in programma la prima tavola rotonda della giornata sulla transizione digitale come leva per lo sviluppo delle imprese a cui parteciperanno Marco Agosto, Responsabile Marketing & Business Strategy Banca Ifis ; Orlando Di Pippo, Group Business Developer Mashfrog ; Alessandro Francolini, Vice Presidente Unindustria con delega Università, Ricerca e Trasferimento Tecnologico e Amministratore Delegato CICERO – Digital Innovation Hub Lazio e Antonio Morabito, Responsabile Marketing Enterprise Market Office TIM .

A metà mattinata è previsto il colloquio con Massimo Scaccabarozzi, Presidente Sezione Farmaceutica e Biomedicali Unindustria , sul Pharma del Lazio tra innovazione e sostenibilità.

Dopo aver fatto il punto sulla digitalizzazione e la transizione sostenibile delle aziende locali, evidenziando le problematiche che comportano e le soluzioni che si possono adottare per velocizzarle, sarà la volta tavola rotonda sulla sostenibilità come strada green per creare valore. Ne discuteranno: Roberto Ferrante, Responsabile Risorse Naturali, Energia e Ambiente Cassa Depositi e Prestiti ; Marco Maffei, Partner KPMG e Giuseppe Andrea Tateo, Amministratore Delegato Commerfin .

Subito dopo il focus si sposterà sulla mobilità sostenibile. Ne discuteranno, tra gli altri, Pino Musolino, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ; Francesco Borgomeo, Presidente Unindustria Cassino , e Ivan Bassato, Chief Aviation Officer Aeroporti di Roma .

Nel panel delle 12:30 circa saranno svelate le strategie su PNRR e innovazione e la spinta della Regione LazioconAngelo Camilli, Presidente Unindustria e Daniele Leodori,Presidente facente funzioni Regione Lazio .

Alla sessione mattutina seguirà quella pomeridiana che sarà aperta da Katia Da Ros, Vicepresidente di Confindustria ambiente, sostenibilità e cultura.

Seguiranno una serie di lesson che approfondiranno vari temi. In particolare, le sfide poste dal percorso di transizione circolare a cura di Daniela Contu, Nature Conservation Strategy & GHG Management ENI ; la Circular Economy nelle organizzazioni a cura di Nicola Tagliafierro, Head of Sustainability ENEL X ; la cultura manageriale a sostegno del cambiamento a cura di Fulvio D’Alvia, Direttore Generale 4.Manager

A metà pomeriggio sarà la volta della premiazione delle aziende vincitrici del Best Performer dell’Economia Circolare di Confindustria 2022, premio ideato da Confindustria in collaborazione con 4.Manager, Eni, Enel X, Fondazione Symbola e Luiss che ha coinvolto circa 500 aziende afferenti a tutti i comparti produttivi e provenienti da tutto il territorio nazionale, che hanno candidato i loro progetti o modelli di business circolari e sostenibili.

Subito dopo avranno luogo gli ultimi due confronti della giornata. Il primo sulle evoluzioni della regolamentazione europea sulla finanza sostenibile e l’impatto sulle imprese: come realizzare la dichiarazione non finanziaria con Alessandra Greco, Area Credito e Finanza Confindustria e Pierfrancesco Paradiso, NATIVA . Il secondo su PNRR e sostenibilità: l’occasione da non perdere per le imprese e per il Paese con, tra gli altri, Luciano Monti, Docente di Politiche dell’Unione Europea Luiss Guido Carli e Coordinatore ASviS Goal 8 “Lavoro dignitoso e crescita economica”; Pio Savoriti, Consigliere di Amministrazione SAMA Marketing e Produzionee Giacomo Rispoli, Direttore Waste To Chemical Nextchem.

Chiuderà la giornata la lesson di Luigi Serra, Presidente Sistemi Formativi Confindustria .

