Giovedì 9 marzo 2023 dalle 9.15 alle 18.00

Esperienza Europa – David Sassoli, Piazza Venezia 6/7 – Roma

I temi dell’evento: Nutri-score e packaging; Avvertenze sanitarie sulle etichette degli alcolici; New food: insetti e carni sintetiche; PNRR e agricoltura sostenibile.

Al via la seconda edizione di Agrifood, la giornata dedicata al confronto e al dibattito sulle tematiche di attualità del comparto agroalimentare italiano alla luce delle nuove indicazioni e disposizioni europee.

L’evento, organizzato da WITHUBe dalla sua Fondazione Art.49 con la Direzione Editoriale di GEA ed EUNEWS coinvolgerà oltre 30relatori italiani ed europei di alto profilo nelle 4 sessioni principali.

Ad aprire la giornata, dopo la presentazione del progetto GEA di educazione ambientale che coinvolge già 2.000 studenti e 80 scuole secondarie di secondo grado in 13 regioni italiane, è in programma l’intervista di Vittorio Oreggia, Direttore di Gea, al Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Seguiranno i saluti istituzionali di Carlo Corazza, Direttore Ufficio di collegamento del Parlamento UE in Italia e di Giovanni Bruno, Presidente Banco Alimentare. Tra i relatori Paolo De Castro, Eurodeputato comm. Agricoltura, Patrizio Giacomo La Pietra, Sottosegretario all’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, Ettore Prandini, Presidente Coldiretti, Massimiliano Giansanti, Presidente Confagricoltura, Gisella Naturale, Senatrice, Vicepresidente comm. Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Stefano Vaccari, Direttore generale CREA, Monica Artoni, Dietista nutrizionista, Marco Cerreto, Deputato, comm. Agricoltura, Camilla Laureti, Eurodeputata, comm. AGRI e BUDG, Herbert Dorfmann, Eurodeputato, comm. AGRI, Klaus Berend, Direttore Sicurezza Alimentare, sostenibilità e innovazione DG SANTE, Pekka Pesonen, Segretario generale Copa-Cogeca, Maria Chiara Gadda, Deputata, Vicepresidente comm. Agricoltura Elena Lizzi, Eurodeputata, comm. AGRI, Danilo Ercolini, Direttore del dipartimento di Agraria dell’Università Federico II di Napoli e Coordinatore nazionale di Agritech, Youssef Balla, Ambasciatore del Marocco in Italia e Paolo Menesatti, Direttore CREA Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari.

È stato invitato Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste per le considerazioni finali. Le conclusioni sono affidate ad Antonio Parenti, Direttore Rappresentanza della Commissione UE in Italia.

Qui il programma completo: https://www.withub.it/agrifood/#programma

TEMI DELL’EVENTO

· Nutri- scoree packaging: rischi e opportunità per il sistema agroalimentare italiano

La Commissione europea ha promesso di rivedere tutta la legislazione relativa all‘informazione alimentare destinata ai consumatori con una proposta legislativa che era attesa per la fine del 2022, ma che per ora è rimandata. L’Italia intanto sta portando avanti la battaglia contro il

Nutri-Score, il sistema francese di etichettatura a colori che divide l’Europa. Il tema sarà affrontato nella sessione della mattina dalle 10.30 alle 11.45 dopo i saluti istituzionali.

· Avvertenze sanitarie sulle etichette degli alcolici: l’impatto sulla salute e quello sul settore vitivinicolo

La tavola rotonda inizierà alle 12.15 per concludersi alle 13.30. Il confronto nasce dalla decisione dell’Irlanda, che sarà il primo Paese dell’Unione Europea ad adottare etichette per vino, birra e liquori con avvertenze sui rischi legati all’alcol. La norma ha scatenato numerose polemiche da parte di molti stati membri dell’Unione Europea, tra cui l’Italia. La domanda che si pongono esperti e gente comune: le etichette sul vino sono davvero utili a proteggere la nostra salute? La preoccupazione delle aziende è che si rischi di demonizzare un prodotto italiano di eccellenza come il vino e di mandare in crisi un intero comparto.

· New food: insetti e carni sintetiche, la nuova frontiera della sicurezza alimentare

Grande attesa anche per la prima sessione del pomeriggio (14.30-15.45). Arriverà sulle nostre tavole cibo a base di insetti? La risposta è sì: c’è un buon numero di sostenitori degli insetti edibili come cibo del futuro e anche della carne sintetica. Lo scorso novembre, infatti, la Food and Drug Administration ha dato il via libera alla prima carne di pollo prodotta in laboratorio, definita dalla Coldiretti “carne Frankenstein”.

· Il ruolo dell’innovazione e la spinta del PNRR per l’agricoltura sostenibile

Chiude la giornata, dalle 16.15 alle 17.30, la tavola rotonda sul PNRRe i fondi destinati al comparto agricolo. Tra i principali obiettivi, infatti, c’è quello di contribuire alla modernizzazione del settore con progetti destinati alla sostenibilità e all’economia circolare.