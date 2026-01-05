“Lo sciopero delle mozzarelle”: la protesta più inattesa per il futuro del Pianeta

Articolo aggiornato il 5 Gennaio 2026

Cosa succederebbe se le mozzarelle, stanche dell’indifferenza umana, decidessero di incrociare le braccia? Niente più pizza margherita, caprese o parmigiana. Un bel problema, insomma.

Nel nuovo libro di Salvatore Bonavita, “Lo sciopero delle mozzarelle”, edito da quella piccola piccola e geniale casa editrice che porta il nome di Agenzia Pensiero Creativo, questo stallo gastronomico diventa una potente metafora. Preoccupate dall’andamento della crisi climatica e dai problemi ambientali, infatti, le mozzarelle intraprendono uno sciopero radicale per costringere le persone a capire l’importanza urgente di un cambiamento.

Una storia divertente e fantasiosa, ma con un messaggio serissimo: sensibilizzare i giovani lettori (dai 10 anni in su) sulle buone pratiche civiche e ambientali.

Certo, ci vuole un bel po’ di fantasia per immaginare uno sciopero delle mozzarelle: ma, per quanto strano possa sembrare, è esattamente quello che accade ai giovani protagonisti di questo libro. Ma questo non è l’unico problema che devono affrontare, anzi: Ludovica soffre per la separazione dei genitori, Costanzo affronta una verità di cui tutti gli altri sembrano già a conoscenza, Gennarino contempla a un matrimonio la sedia vuota del nonno, le due gemelle Giorgia e Camilla devono scegliere da che parte stare, dividendosi per la prima volta, Melania ha problemi con la squadra di pallavolo, Marco si separerà presto dal suo migliore amico. Mentre le loro vite scorrono, sullo sfondo il pianeta va in affanno. E così, preoccupate dall’andamento delle cose, le mozzarelle decidono di scioperare, privando tutti della loro bontà e sperando che con ciò la gente capisca l’importanza incombente di un cambiamento.

Le divertenti illustrazioni sono a cura di Marco Capuozzo.

Una storia divertente e fantasiosa, ma con un messaggio profondo per riflettere sul rispetto della natura e sul nostro futuro. In effetti, messaggi come questi sono fondamentali. Anche se Anche se tutti ora smettessimo di inquinare, sarebbe possibile salvare il pianeta dal surriscaldamento globale, dice qualcuno, non è mai troppo tardi per ispirare il cambiamento.

Un libro essenziale per riflettere sul rispetto della natura e sul nostro futuro. Adatto per un regalo, per un ragazzino delle elementari o delle medie, che dimostra sensibilità a queste tematiche.