Dal mese di luglio di quest’anno è iniziata una bella iniziativa che vede come protagonisti Asia e Radio Crc.

Infatti, i cittadini di Napoli che smaltiranno i rifiuti ingombranti portandoli presso una delle 10 Isole Ecologiche di Napoli, riceveranno fino esaurimento scorte in omaggio uno zaino, i gadget di Radio Crc e un pacco di Caffè Borbone e Zucchero Zelo.

L’iniziativa, presentata in diretta su Radio Crc, da Corrado Gabriele e l’Assessore all’Ambiente del Comune di Napoli Raffaele Del Giudice è stata ideata con l’obiettivo di contribuire in modo concreto alla risoluzione del momento critico legato all’emergenza rifiuti.

Queste le parole dell’Assessore: “La nostra vera criticità attuale è la mancanza di impianti – L’Italia sembra spaccata in due. Ci sono state rotture continue agli stir, in primo luogo quello di Giugliano, che hanno causato la situazione disagiata in cui ci troviamo oggi. Con un po’ di collaborazione da parte dei cittadini riusciremmo a risolvere tantissimi problemi.

Come e dove ritirare i regali: