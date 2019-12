Sono state giornate belle e importanti. Giornate di laboratori Natalizi

Siamo stati all’IC De Filippo – Vico di Arzano, Napoli per i laboratori di riciclo creativo.

Una splendida esperienza che ha visto coinvolte svariate classi e quasi 150 alunni. Nelle parole di Marianna Sansone, Presidente di Econote, la soddisfazione per aver portato a termine un così bel progetto.

“Quando facciamo i laboratori di riciclo creativo nelle scuole con @econote.it mi porto a casa tante cose. La colla sulle mani, i glitter nelle tasche, ritagli di stoffa che le mamme hanno tirato fuori dai cassetti e messo nello zaino dei figli, scatoline di bottoni.

Ma anche molto altro. La tosse delle maestre che hanno sempre le caramelle nella borsa, le chiacchiere con i bidelli – sì lo so che non si chiamano così – che sistemano le aule quando andiamo via, l’attesa dei nonni sulle scale della scuola, i sorrisi sdentati e le lentiggini dei bambini, il modo in cui si sorprendono di vedere uno scarpone e una scarpina per spiegargli cosa sia la sostenibilità, la velocità con la quale capiscono che un pezzo di carta può diventare un cappello e un bottone un occhio, manine che incollano, shhhh shhhh, Marianna Sorgente che diventa la più bambina di tutti, Valentina Guerra che si trasforma nella fatina dei glitter.

Mi porto a casa un sacco di cose ogni volta, soprattutto: “Domani tornate di nuovo? È stato bellissimo!”.

Grazie alla IC2 De Filippo – Vico di Arzano, Napoli 💕”

“Se fai piani per un anno semina grano, se fai piani per un decennio pianta alberi, se fai piani per la vita informa ed educa persone”.

Questo è il nostro motto. E infatti tra le attività culturali organizzate dall’Associazione Econote ci sono i laboratori per le scuole: riciclo creativo e comunicazione ambientale sono le caratteristiche principali della nostra offerta e ogni anno troviamo una formula originale per crescere nuove generazioni sempre più amiche dell’ambiente e della natura.

