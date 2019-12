Sono tanti i rifiuti che quotidianamente produciamo, e non tutti è sempre facile smaltirli.

Uno dei rifiuti che si produce in alcune case e alle volte non si sa dove buttare, è la cenere. Dove si butta la cenere? Ce lo chiedono molti utenti, arrivando dai motori di ricerca.

Chi ha camini, stufe e termostufe a casa, ha sicuramente una casa molto calda. Ma, di tanto in tanto, deve ovviamente buttare la cenere prodotta da questi oggetti. In questo articolo proviamo a dare una risposta a chi ha dubbi su dove buttare o nel caso come riciclare le ceneri di stufe e camini.

Quello che deriva dalla combustione, questa cenere, deve essere buttato nella raccolta differenziata dell’organico. Infatti una volta rimossa dai camini, la cenere è a tutti gli effetti un rifiuto organico.

Riciclare la cenere

Alcuni possono addirittura riutilizzare la cenere, usarla quindi come fertilizzante o addirittura la cenere è una componente fondamentale per realizzare il sapone a casa. E’ proprio la cenere, infatti, ad essere l’elemento base per produrre la lisciva, il liquido che si usa per produrre sapone.

Interessantissimo dunque questo riutilizzo delle ceneri prodotte da stufe a pellet o camino per realizzare sapone o per fertilizzare l’orto.

Cenere come fertilizzante

Altro uso di riciclo della cenere è quella di gettarla nell’orto e usarla come fertilizzante, soprattutto se si tratta di cenere prodotta da legna o pellet, quindi particolarmente fine e pulita. Si tratta di un ottimo concime dato gli elementi contenuti al suo interno.

Infine, un ulteriore uso della cenere può essere all’interno del compost domestico.

Insomma, la cenere si butta nella differenziata dell’organico, ma ha tanti altri utilizzi. Pensateci prima di gettarla via.

