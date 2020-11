Negli scorsi giorni avrete visto le nostre stories su Instagram (www.instagram.com/econoteit) da casa alle prese con le pulizie durante questo secondo lockdown, essendo noi in zona rossa.

Ci avete visto armati di secchi, panno in microfibra e guanti. Stiamo approfittando di questi giorni a casa per fare decluttering e testare i prodotti Essentia, nella linea “live natural” dedicata alla casa.

I punti di forza di questi prodotti sono diversi: venduti esclusivamente on line e se siete nella zona di Monza e Brianza potete vedere arrivare i vostri prodotti per la pulizia della casa (ma anche persona e benessere) con il mezzo elettrico Essentia, possibilità di utilizzare la versione “sfuso”. Voglio condividere anche un altro dettaglio che ho letto sul sito ed è la genesi di questo marchio, nato da un gruppo di manager che lavoravano in multinazionali e hanno deciso di mettere tutto quello che avevano imparato al servizio di un progetto che fosse davvero rispettoso dell’ambiente e del futuro che si immaginano per i loro (in totale) 5 figli. Trovate tutto alla voce “perché” del sito essentia.bio.

Tre i punti fondamentali:

eliminazione dei prodotti chimici sia dai prodotti che dal packaging ;

; eliminazione dei rifiuti solidi grazie al riutilizzo dei packaging;

solidi grazie al riutilizzo dei packaging; eliminazione delle emissioni di CO2 per il trasporto grazie all’utilizzo di mezzi elettrici per la consegna a domicilio zona Monza e Brianza, per il resto d’Italia spedizioni.

I prodotti sono formulati utilizzando materie prime da agricoltura biologica, tensioattivi di origine vegetale e materie prime fornite da piccoli produttori locali. I flaconi sono di bioplastica realizzati con polimeri vegetali.

Vi faccio la mia personale classifica da quello che mi è piaciuto di più.

Pavimenti e superfici lavabili con tensioattivi di origine vegetale, fragranza arancia. Adatto a marmo, linoeum, gres, legno. Il flacone da 750 ml va bene per 15 lavaggi. Diluito in acqua va bene per i pavimenti e per le superfici (mensole, tavolo, ripiani). Ho utilizzato un panno in microfibra ben strizzato e il risultato è stato ottimo. Senza contare che il profumo è appunto agli agrumi e che avevo dimenticato di mettere i guanti ma le mani non ne hanno risentito.

Vetri e cristalli, con olio essenziale di limone bio e tensioattivi di origine vegetale, fragranza limone. C’è un profumo di limoni “veri” non finti, non so se mi spiego. E anche qui panno in microfibra e test veloce. Asciuga rapidamente e non lascia aloni.

Piatti e stoviglie, con tensioattivi di origine vegetale, fragranza arancia e bergamotto. Tralasciando la mia passione per arancia e bergamotto singolarmente e anche insieme, quello che ho apprezzato è stato il risciacquo veloce che permette di non sprecare acqua. Il test sul fornello è andato altrettanto bene: risciacquo veloce e asciugatura rapida senza aloni.

Bucato lavatrice con olio essenziale di lavanda bio e tensioattivi di origine vegetale, fragranza orchidea. Flacone da un litro con tacchette disegnate per aiutarci nel dosaggio. 1000 ml vanno bene per 30 lavaggi, test fatto sui vestiti della bambina che si era data da fare con i pennarelli e la pappa al pomodoro con il lavaggio veloce solito. L’ammorbidente ha un profumo buonissimo, anche questo fragranza orchidea, ma io non sono particolarmente appassionata di questo genere di prodotto, quindi non mi sblilancio.

Sgrassatore universale con olio essenziale di arancia bio e tensioattivi di origine vegetale, lo metto in coda perché lo sgrassatore “classico” mi toglieva le macchie di vino dal tavolo bianco e questo non lo fa. Però l’ho utilizzato sui fuochi e i ripiani e non lascia aloni, si risciacqua con facilità mentre quello classico restava lì senza voler andare via.

Insomma la linea casa Essentia ci piace! per questo a tutti gli iscritti alla newsletter di Econote.it arriverà un codice sconto. Cosa aspetti? Il box è sulla home di Econote in basso a destra. Inserisci la tua mail.