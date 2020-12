Raccolta differenziata: dove si butta la ceramica?

La domanda è meno sciocca di quanto possa sembrare. Dove si butta la ceramica?

Alle volte usiamo scodelle o vasi in ceramica, che si rompono o non ci piacciono più e desideriamo buttarli. Vogliamo subito essere chiari. La ceramica NON va nel vetro, come alcuni alle volte fanno, né tantomeno nella plastica e metalli.

Gli oggetti di ceramica rotti che vogliamo buttare vanno nell’indifferenziato. Lì infatti dobbiamo buttare le tazzine o i piatti o le tazze o i vasi di ceramica che si sono rotti, scheggiati e che vogliamo conferire nel mondo migliore. Come per la ceramica, anche la porcellana va nell’indifferenziata.

Dove si butta la ceramica

Ognuno di noi in casa ha tanti oggetti in ceramica: tazze, tazzine, piatti decorati e tanto altro. L’Italia è tra i maggiori produttori al mondo di ceramica, per non parlare della porcellana, che con Capodimonte raggiunge dei livelli di eccellenza assoluti.

Tutti gli oggetti di ceramica però, a un certo punto, verranno buttati. Ma la raccomandazione è non farlo mai nel vetro, come alcuni potrebbero pensare. La ceramica si butta nel bidone o nelle campane dell’indifferenziato.

Vari tipi di ceramica:

Dopo aver compreso dove si butta la ceramica, potrebbe essere utile anche comprendere che la ceramica è appunto una definizione macro: al suo interno, a seconda del modo in cui sono lavorati, ci sono tanti tipi di oggetti in porcellana, argilla, gres, terracotta e molto altro ancora. Tutti nell’indifferenziato!

Si va quindi dalla porcellana che è la produzione più pregiata e delicata, fino ai formati e alle lavorazioni più povere ed economiche. Tutte però vanno buttate nell’indifferenziato, perché nel vetro ci va SOLO il vetro, appunto.

Neanche il cristallo va nel vetro, ad esempio!

CERAMICA INGOMBRANTE

Attenzione infine a un altro errore molto comune, che poi in alcuni casi errore non è ma solo pressappochismo e voglia di fare i furbi. La ceramica ingombrante, o meglio gli oggetti in ceramica molto grandi da smaltire, come wc, bidet o altri pezzi del bagno, non vanno ovviamente buttati nel vetro e neanche nei cassonetti: vanno conferiti come materiali ingombranti, o col ritiro sotto casa o nell’isola ecologica. Per questi casi il consiglio è sempre di contattare il proprio comune per ricevere le corrette spiegazioni.