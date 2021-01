Quando si parla di cibo vegano, forse non si pensa subito agli Stati Uniti d’America: il Paese dove tutto è grande, enorme, noto anche per le sue catene internazionali di fast food e per i piatti di carne come buffalo wings, pollo fritto e gli hot dog. Eppure la cucina vegana è in crescita in molte parti d’America, per esempio nella progressiva California. In questo articolo sono elencati alcuni hotspot vegani nella città di Los Angeles. Prima di partire per gli Stati Uniti d’America, è necessario richiedere un ESTA USA.

Ristoranti vegani a Los Angeles

A Los Angeles vi sono ristoranti e bar vegani in abbondanza. Puoi iniziare la giornata con una deliziosa colazione al bar Gratitude. Che ne dici di un pancake di grano sareceno con frutta fresca o di una sana foodbowl con superfood? Assaggia anche uno dei caffè speciali con latte di mandorla, cocco o avena fatto in casa. Così avrai tutta l’energia necessaria per un tour della città o una passeggiata a Venice Beach!

Per il lunch potresti andare a Veggiegrill, un ristorante che si può trovare in vari punti della città. Il ristorante serve solo piatti vegetariani che allo stesso tempo sono tipicamente americani, come hamburger, panini, insalate e tacos. È anche possibile prendere un piatto da asporto, quindi se hai poco tempo e vuoi vedere il più possibile di Los Angeles, questo ristorante è un’ottima scelta per un piatto vegano da asporto.

Gli amanti della cucina messicana dovrebbero assolutamente visitare Tocaya Organica, un ristorante accogliente con numerose opzioni vegane: diventa quasi difficile scegliere tra tutte le insalate, zuppe, burritos e quesadillas. Chi preferisce mangiare italiano può recarsi a Maccheroni Republic per un delizioso piatto di pasta fatta in casa. Il ristorante Ayara Thai offre varie opzioni per piatti vegani a base di curry, noodles, wok e riso.

Negozi vegani e grocery stores

A Los Angeles si può anche fare la spesa in modo completamente vegano, ad esempio nel negozio BESTIES Vegan Paradise, che, come dice il nome, è un vero paradiso per i vegani. Qui si possono trovare sostituti dell’uovo, formaggio vegano, gelato e vari dolci vegani. Merita una visita anche Erewhon Market; questo negozio ha prodotti locali e biologici. Con l’ampia offerta di verdure fresche puoi anche preparare tu stesso un delizioso pasto vegano durante il soggiorno a Los Angeles. Preparazioni per un viaggio a Los Angeles: richiedere un ESTA o visto Per un viaggio in America è necessario un ESTA o un visto USA. A differenza del visto, l’ESTA può essere facilmente richiesto online. La richiesta necessita di pochi minuti e l’ESTA viene di solito concesso entro 3 giorni. I turisti e i viaggiatori d’affari in genere soddisfano i requisiti per l’ESTA. Se ti rechi a Los Angeles per una vacanza di una durata inferiore a 90 giorni, l’ESTA sarà sufficiente e non dovrai richiedere un visto USA. Se desideri rimanere negli Stati Uniti più a lungo, ad esempio per scoprire anche altre città, sarà necessario richiedere un visto. Per la richiesta di un visto per gli USA è necessario prendere un appuntamento presso l’ambasciata degli Stati Uniti.