Se accetti la sfida potresti cambiare tu, cambiare chi ti circonda e il pianeta. Come? Un mese senza carne. Torna, per iniziare bene l’anno nuovo Veganuary, l’iniziativa che prende il nome dall’unione di “Vegan” e “January” per sensibilizzare il mondo a consumare meno carne.

Ma non vi preoccupate perché le alternative alla carne sono infinite e i promotori dell’iniziativa – ma anche noi di Econote.it – non vi lasciamo soli. Ricette e combinazioni che guardano al benessere e alla stagionalità arriveranno direttamente nella vostra posta per rispondere alla domanda: “e oggi cosa mangio?” escludendo la carne.

Come funziona Veganuary? Ci si iscrive al sito veganuary.it e per tutto il mese riceverai una mail giornaliera con i consigli per la spesa, le ricette, consigli pratici per questo veganuary insieme.

Bisogna riflettere accuratamente anche e soprattutto su quello che mettiamo nel piatto. Essere animali che è partner dell’iniziativa ricorda che:

“L’allevamento è responsabile di circa il 14,5% di tutte le emissioni di gas serra generate dall’essere umano. Gli allevamenti hanno già prodotto la H1N1 (influenza suina) e la H5N1 (influenza aviaria), quest’ultima con un tasso di mortalità del 60%. Per nutrire gli animali negli allevamenti intensivi dobbiamo produrre più di un miliardo di tonnellate di cibo ogni anno. Negli ultimi anni, oltre l’80% della deforestazione in Brasile è stata destinata al pascolo di animali d’allevamento”.

L’ultimo rapporto Eurispes ci dice che cresce la percentuale delle persone che decide di escludere la carne dalla propria dieta. Circa l’8,9% in Italia: il 6,7% è vegetariano mentre il 2,2% vegano. Un balzo di due punti percentuali in due anni.

Anche noi vi accompagneremo lungo questo Veganuary con consigli e ricette. Ad esempio con l’intervista a chi ha scelto di diventare vegetariano (sono vegetariano perché) o vegano. E chi ci ha raccontato questa scelta.

Ma anche le nostre ricette:

Lo scorso anno oltre 400.000 persone in tutto il mondo hanno partecipato a Veganuary, in Italia più di 15.000! Non perdere l’occasione e unisciti anche tu.