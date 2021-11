Capita spesso, dopo una passeggiata in natura, di tornare a casa con una sensazione di benessere fisico e mentale. Il verde, secondo i principi della cromoterapia, è un colore che induce rilassamento fisico e calma interiore. Per questo, ad esempio, si consiglia di aggiungere accessori che abbiano la tonalità dei campi e delle piante anche sul luogo di lavoro.

“Mi piacerebbe portare a casa tale sensazione di benessere”: chi di voi non lo ha pensato tornando da una passeggiata salutare immersi nella natura incontaminata di un bosco?

Io sì, tante volte.

Poi, ho piacevolmente scoperto che anche il bosco può entrare in casa. Come? Semplicemente attraverso oggetti del tutto unici e originali, realizzati a mano da un fotografo di ventennale esperienza nel settore e appassionato di paesaggi naturali. Lui, Gabriele Turci, originario di Forlì, ha ideato “Cornice Viva” durante il periodo di lockdown.

“Obbligato a restare a casa ho avuto modo di esplorare me stesso. Quando creo un quadro vegetale mi immergo dentro di esso e divento quello che sto realizzando. E’ il mio modo di andare nel bosco restando a casa”, ha detto, aggiungendo “di essere praticamente nato in uno studio di fotografia, dato che suo padre era fotografo”.

“Cornice Viva” nasce dal connubio tra la fotografia (quella tradizionale, cartacea, da appendere e mostrare) e la Natura, quella viva e pulsante dei boschi in ogni stagione dell’anno. Oltre ai “quadri vegetali” realizzati con materiali veri e stabilizzati come muschio, foglie, cortecce e rami, Gabriele ha ideato anche originalissime bomboniere e porta fedi.

Sul sito www.corniceviva.com si possono ammirare tutte le meravigliose creazioni di questo fotografo romagnolo dalle mille risorse creative.

Alcune cornici provengono anche dal Trentino Alto Adige, realizzate recuperando legni di vecchi masi.

Una Cornice Viva esposta in casa, con foto di momenti felici e volti di persone care, è un valore aggiunto per chi desidera un oggetto che non “invecchi” con il tempo.

I quadri vegetali ecologici di Gabriele sono perfetti anche in un luogo di lavoro, contribuendo a rendere più piacevole ed eco-friendly l’ambiente.

Rimarrà per anni così…sempreverde: per mantenerla non occorre acqua né alcun tipo di manutenzione. Basta appenderla e farsi pervadere dall’energia che emana!

Basta chiudere gli occhi e sei lì, con lo sguardo curioso di un bambino che cerca tesori nei boschi e ascolta il vento che agita gli alberi.

Cornice Viva è senz’altro un regalo unico, che parla a chi ama la Natura, a chi la sente dentro come parte di se stesso.