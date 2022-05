Nuovi spettacoli in turnée negli appartamenti-teatro. La rassegna itinerante nei salotti culturali della Campania “Il Teatro cerca Casa” seleziona gli spettacoli per la prossima stagione. «Nel bando di concorso per il nuovo cartellone 2022-23 – commenta il direttore artistico Manlio Santanelli – il Teatro cerca Casa invita gli artisti interessati a mettersi in gioco per assicurare la continuità di un rito che vanta dieci anni di intensa attività».

La modalità scelta consiste nel creare un circuito per permettere agli spettacoli di girare e così agli attori di incontrare ogni volta un pubblico nuovo. Individuati gli appartamenti e i padroni di casa disposti ad accogliere amici e non solo nei loro salotti, la rassegna sceglie i lavori adatti a uno spazio ristretto come quello di una dimora privata, privilegiando esibizioni dalle ridotte proporzioni sceniche. Si costruisce così, un cartellone per un’intera stagione teatrale, le cui date vengono di volta in volta calendarizzate sulla base del sapiente incrocio tra gli spettacoli e gli appartamenti a disposizione.

«Gli spettacoli teatrali – spiega l’organizzatrice Livia Coletta – non devono necessariamente essere inediti, perché scopo della rassegna è quello, attraverso la creazione di nuovi spettatori, di sostenere gli attori contribuendo alla massima diffusione di validi prodotti, che a volte non riescono ad avere la giusta valorizzazione». La rassegna giunta quest’anno alla decima edizione, ha dato vita a una dimensione diversa di fruizione della performance dal vivo, dove l’intimità propria di una casa privata si concilia con il teatro.

Per ragioni tecnico-organizzative saranno privilegiati i lavori che hanno una massima durata di 60/70 minuti e di compagnie composte da un massimo di 2-3 attori. I gruppi non potranno allestire nelle case ospitanti eventuali scenografie, ma potranno portare piccoli oggetti di scena. Ogni compagnia/artista potrà proporre un solo spettacolo, non è previsto un numero minimo né un massimo di repliche i partecipanti che verranno selezionati. I progetti devono essere corredati di curriculum artistico, sinossi dello spettacolo e preferibilmente video e foto del lavoro in oggetto. Per gli spettacoli di nuova drammaturgia è necessario l’invio del testo. Esclusivamente per le compagnie emergenti, costituisce titolo preferenziale la presentazione di un lavoro teatrale inedito. Le proposte dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 00:00 del 30 giugno 2022, all’indirizzo mail [email protected].

Il bando è rivolto solo ed esclusivamente a compagnie professionistiche e possono partecipare singoli artisti o compagnie di nazionalità italiana. Tutti i generi di messinscena dal vivo sono ammessi: teatro e musica, spettacoli in lingua italiana. Un comitato artistico presieduto dal drammaturgo Santanelli si occuperà di vagliare i progetti pervenuti. Entro il 30 luglio 2022 le compagnie/artisti selezionati riceveranno una risposta via posta elettronica.