Pace Arte Natura: Artisti all’opera per dipingere le 193 bandiere nel mondo su una tela bianca di 530 metri per una Pace senza confini.

Fondazione Oasi, Organizzazione per l’ambiente, la sostenibilità e l’innovazione sociale, in collaborazione con Oikos la pittura ecologica, ha organizzato per il 2 giugno 2022 una giornata ricca di eventi aperti al pubblico nella Riviera del San Bartolo (Pesaro) per promuovere, con il supporto di ogni singolo partecipante, una Pace senza confini.

Inizio alle ore 9 con diverse attività Yoga, olistiche e ricreative, tutte orientate al raggiungimento del massimo benessere e di un migliore rapporto con la natura, che anticiperanno l’evento principale in programma per le ore 16.

Performance di 193 artisti che si uniranno per dipingere, con i colori messi a disposizione da Oikos la pittura ecologica, 193 bandiere su una tela bianca di 530 metri, distesa sui verdi prati del colle di Fondazione Oasi sulla Riviera del San Bartolo, con l’intento di ricordare alle nuove generazioni quanto sia importante ricercare soluzioni con la pace e non attraverso conflitti armati.

530 metri di bianco immersi nel verde della natura fino alla cima della Montagnola del Monte San Bartolo, che simbolicamente viene definita il “tetto del mondo”, dove un grande tronco bianco e un ulivo secolare, segni del passato e del futuro, faranno da scenografia al lancio di sette colombe che voleranno verso la libertà e una pace senza confini.

L’arte come un forte veicolo espressivo della cultura di una pace senza confini affinché le persone, con comportamenti e azioni consapevoli, possano creare una convivenza senza contrasti tra i popoli di tutto il mondo, dove le parole siano davvero la sola e unica soluzione a ogni tipo di conflitto e problema. Questo il messaggio che intende trasmettere a tutti la Fondazione Oasi (Organizzazione per l’ambiente, la sostenibilità e l’innovazione sociale), creata da Claudio Balestri, imprenditore da sempre impegnato nel sociale e nel rispetto per le persone e l’ambiente.

Chiunque potrà contribuire al completamento della tela bianca, un’opera unica al mondo che vuole dare un forte segnale per una pace senza confini, scrivendo un proprio messaggio, fra le bandiere dei 193 artisti coinvolti in questa performance senza eguali, ideata da Claudio Balestri, fondatore di Oikos la pittura ecologica e della Fondazione Oasi (Organizzazione per l’ambiente, la sostenibilità e l’innovazione sociale) che non ha mai smesso di contribuire, con azioni concrete, alla salvaguardia dell’ambiente per garantire un benessere naturale alle persone e una convivenza per una pace senza confini.

La Giornata per una Pace senza confini proseguirà anche al tramonto: alle ore 20 Francesca Guidi darà vita a un’esibizione di body painting, in cui dipingerà con i colori Oikos la pittura ecologica, la bandiera della pace sul corpo di sette modelli e modelle di diverse nazionalità, accompagnata dalla musica dell’Orchestra “G. Rossini” di Pesaro, che eseguirà l’Inno di Mameli con il coinvolgimento di tre tenori. Una vera performance di arte, musica e canto con presenza di artisti internazionali per rappresentare una pace senza confini.

Alle ore 22, invece, “Experience under the Stars”: un’osservazione dell’universo, in compagnia degli Astrofili di Pesaro, volta a immaginare un mondo sereno, come quello stellato, che ognuno di noi vorrebbe vivere e godersi ogni giorno.

Tutto questo fa parte di “Ecofest Experience”, una manifestazione internazionale sull’eco-sostenibilità in programma dal 2 al 5 giugno 2022 organizzata da Fondazione Oasi nella Riviera San Bartolo (Pesaro), un territorio di 250.000 metri quadrati incontaminati, la prima collina da Trieste in giù con la vista dall’alto su tutta la Riviera adriatica. Claudio Balestri ha scelto questo paradiso terrestre per creare la Fondazione Oasi e da qui trasmettere i valori per un mondo più ecologico, sostenibile e rispettoso delle persone e dell’ambiente.

Tanti eventi per intraprendere insieme un percorso virtuoso, dove la natura e le arti umane si uniscono e favoriscono il conseguimento del benessere nostro e del Pianeta in cui viviamo. Quattro giorni per noi, molti di più per la Terra.

Claudio Balestri raccontal’obiettivo di “Artisti all’opera per una Pace senza confini”, che è quello di “ricordare a tutti, specialmente alle nuove generazioni, quanto sia importante ricercare soluzioni con la pace, e non attraverso i conflitti armati, andando oltre ogni confine o bandiera. Conflitti armati che, purtroppo, sono tuttora in corso in circa 60 Paesi nel mondo e portano ogni giorno a numerosi e tristi episodi di uccisione, violenza e persino annientamento di intere popolazioni. Unendo le persone in un’azione collettiva tesa a rispettare l’ambiente e la pace, abbiamo coinvolto il mondo dell’arte in tutti i suoi sensi, pittorica, artistica, creativa, musicale, artigianale e culturale, perché crediamo che l’arte sia un forte veicolo espressivo e di sensibilizzazione”.

La partecipazione è gratuita grazie al Main Sponsor Oikos La pittura ecologica e al fondatore Claudio Balestri, che dal 1984 come imprenditore ha creduto in questi valori intraprendendo l’attività, all’età di 27 anni, nel settore della chimica con una scelta pionieristica: ricercare soluzioni innovative per produrre pitture ecologiche che non inquinassero nel rispetto dell’ambiente e della salute delle persone. Pace, Arte e Natura insieme per un mondo migliore.