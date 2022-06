Fabio Del Duca nasce a Napoli ma viva da più di 15 anni a Milano. Qui cresce professionalmente in ambito amministrativo lavorando in importanti aziende multinazionali di consulenza e GDO. Precisione, ricerca e accuratezza contraddistinguono oltre al suo carattere anche le sue passioni tanto che, dal 2014, Fabio inizia ad avvicinarsi all’arte culinaria della pasticceria studiando da autodidatta le tecniche italiane ed internazionali seguendo corsi professionali di grandi Maestri pasticcieri.

La passione per lo studio di tecniche di trasformazione sempre più complesse lo porta a realizzare tra le mura domestiche un piccolo laboratorio allestito con attrezzature professionali e materie prime di alta qualità; durante il lockdown le sue creazioni diventano punto di riferimento per gli amici e poi, da lì a poco grazie ad uno spontaneo passaparola, per un pubblico più ampio: i panettoni e le colombe di Fabio sono richiesti in più parti di Italia, ottenendo grande successo da nord a sud. Alla fine del 2021 Fabio decide di trasformare la sua passione nella sua professione. Con coraggio non da tutti, aggiungo.

Parte così la caccia allo spazio giusto in un contesto preciso, quello del quartiere Bovisa di Milano (nel quale Fabio vive dal 2009) contraddistinto per lo spirito altamente inclusivo dei suoi residenti e delle sue architetture in grado di raccontare le trasformazioni sociali e culturali che lo hanno attraversato.

Fabio Del Duca

Fabio crede fortemente che per creare da subito un legame con il territorio e il quartiere il dialogo con il contesto in cui la nuova pasticceria si inserisce sia fondamentale: nonostante l’ubicazione in un’area urbana metropolitana in crescente via di sviluppo, il locale commerciale e il laboratorio situati in Via Giovanni Battista Varè 26 (angolo via Mercantini) fanno parte di un edificio degli anni ’30 di cui si conservano ancora, nella parte esterna, componenti originali, quali la cornice liberty delle insegne e le tende da sole a scomparsa.

Il feeling tra l’espressività di Fabio e il quartiere è immediato: a Pasqua 2022 il laboratorio di Fabio Del Duca Pasticciere apre le sue porte ancora non ristrutturate al quartiere con l’unico “Colomba Temporary Store” della città di Milano. L’obiettivo -raggiunto- era mostrare la trasformazione delle mura del laboratorio e avvicinare le persone alla Pasticceria intesa come trasformazione di materie prime di alta qualità e produzione di prodotti dalle linee definite che lasciano emergere la ricerca degli ingredienti attraverso una presentazione ordinata e raffinata.

Da maggio 2022 la clèr di Fabio Del Duca Pasticciere si è alzata solo per il quartiere al fine di creare un primo contatto con i “vicini” rivelando, grazie al laboratorio a vista su strada, “momenti epifanici” sul mestiere tradizionale.

Nascono in questo primo dialogo tra estro e contesto prodotti originali quali “ *Lampa ”, rigorosamente scritto con asterisco ad indicare un “non genere” ma anche un “bilinguismo nazionale” che sancisce l’incontro tra napoletano e milanese. La richiesta di avere “fiamme” in vetrina è partita dal vicinato e la risposta di Fabio è stata la realizzazione di un dolcetto che può essere chiamato al femminile, LA lampa, dal napoletano “fiamma” (come il tradizionale pasticcino tanto amato da grandi e piccini) oppure IL lampa diminutivo di “lampone”, quello che Fabio ha inserito sotto forma di golosa e fresca gelèe all’interno della ganache al cioccolato e che al momento è tra le proposte più amate dal quartiere insieme alle brioches, alle torte moderne e tradizionali e ad una linea di mignon che nel gusto e nell’aspetto sottolineano la ricerca e l’idea di pasticceria di Fabio:

“trasformare la propria idea di dolcezza in felicità altrui”.