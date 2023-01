Chi di noi non vorrebbe una bella casa con giardino? Un angolo di paradiso in cui respirare, lontano dal caos della città, dal traffico. Bene, non tutti possono, ma chi ha un angolino verde deve comunque tenerlo curato, migliorarlo, dedicarsi ad esso.

Il giardino può essere un luogo di svago e di relax. In un giardino si possono incontrare gli amici o coltivare piante e fiori. È anche un luogo dove il proprio animale domestico, cane o gatto che sia, può passare del tempo a giocare.

E, periodicamente, il proprietario di un giardino deve anche valutare la possibilità di ristrutturarlo. Questo è un costo sicuramente, ma c’è la possibilità di avere dei bonus, quindi degli sgravi fiscali e degli incentivi per la ristrutturazione. Il Bonus Verde, prorogato dalla Legge di Bilancio 2022, prevede uno sconto fiscale del 36% per il rifacimento degli impianti d’irrigazione, realizzazione di pozzi, sostituzione della siepe, potature importanti, acquisto di piante. Lo sgravio fiscale è suddiviso in 10 quote annuali su un limite di spesa massimo di 5.000 euro.

Bisogna informarsi bene: l’ideale è pianificare nel modo migliore la ristrutturazione del giardino affidandosi ad esperti del settore. La progettazione consente di comprendere gli stili di giardino più adatti ma anche capire le caratteristiche del terreno che si vuole ristrutturare. Gestire gli spazi, le aree verdi, le zone riposo, immaginare dove installare il sistema di irrigazione e l’impianto di illuminazione.

Sembrano tante cose, ma con l’organizzazione si può ottimizzare tempo e sforzi.

La ristrutturazione del giardino prevedrà poi una preparazione del terreno – con pulizia da sassi, piante infestanti, arbusti – poi il livellamento delle superfici e la concimazione della terra, per la successiva piantumazione.

La ristrutturazione del giardino piano piano prende forma… seguiranno quindi l’installazione di luci e impianto di irrigazione e poi organizzare meglio gli spazi: capire dove mettere un vialetto, se aggiungere elementi decorative, tavoli, fontane, gazebo e molto altro ancora.

Ovviamente, piante e prato necessiteranno di settimane per germogliare. Ma quando sarà finito, il giardino ristrutturato sarà un incanto. Ci possono poi essere ulteriori suggerimenti che vanno dall’uso di materiali ecologici o luci particolari, o ancora decidere se lasciare porzioni di terreno da dedicare a un orto.

Insomma, ci si può sbizzarrire. Bisogna però tenere conto dei permessi per ristrutturare il giardino: se si tratta di un lavoro importante che prevedono costruzioni di porticati o piscine è necessario un permesso per costruire. Per altri interventi di minore impatto, basta una SCIA, ovvero una Segnalazione Certificata di Inizio attività.

Il costo poi, della ristrutturazione del giardino, varia a seconda dei metri quadri da ristrutturare, dei materiali che si intende utilizzare e della tipologia di piante che si vuole piantumare. Si possono fare delle ristrutturazioni a basso costo, ma anche investire e spendere molte migliaia di euro.

Da non dimenticare, quando si parla di casa e di giardino, la necessità di stipulare un’assicurazione casa che copra da danni, da furto e da incendio. Questo perché la casa è il luogo più importante per la famiglia, e in casa bisogna stare al sicuro. L’assicurazione casa e famiglia Verti è un’ottima soluzione per chi voglia stare al sicuro.