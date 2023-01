Italia NO DIG Live è la manifestazione incentrata

sulle trenchless technology: soluzioni che consentono la posa

e la manutenzione delle reti nel sottosuolo senza scavi a cielo aperto

L’evento è organizzato da IATT

Italian Association for Trenchless Technology

e si svolgerà al Parco Esposizioni di Novegro (Milano) dal 24 al 26 maggio 2023

Già da molti anni, nel campo della posa e della manutenzione delle reti dei sottoservizi, le utility fanno ricorso alle “trenchless technology”: soluzioni che consentono di eseguire cantieri su condotte gas, elettricità, idrogeno, acqua o TLC senza dover ricorrere al tradizionale e impattante scavo a cielo aperto.

Questa famiglia di tecnologie minimizza così i materiali movimentati, il consumo di energia, i blocchi del traffico e i costi operativi.

Per questi motivi il Ministero delle Infrastrutture ha riconosciuto una specifica categoria di Opere Specialistiche (OS35), denominata appunto “Tecnologie a basso impatto ambientale”, all’interno del Regolamento Attuativo del Codice degli Appalti Pubblici.

Secondo la bibliografia di riferimento, prendendo come esempio la posa di cavi per le telecomunicazioni, soluzioni di “directional drilling” o “minitrincea” riducono del 74% l’impatto ambientale delle lavorazioni e i problemi alla circolazione del traffico rispetto ai cantieri tradizionali. Inoltre, su 1 km di lavorazione si ottengono risparmi tra il 50 e il 60% di energia necessaria a eseguire i cantieri.

Va proprio in questa direzione la scelta di realizzare la prima fiera italiana interamente dedicata alle trenchless technology. Si tratta di “Italia NO DIG Live 2023” che IATT organizza presso il Parco esposizione di Novegro (Milano) dal 24 al 26 maggio del prossimo anno.

Due le caratteristiche d’eccellenza di questo evento: l’allestimento di una “trenchless city” in cui i visitatori potranno vedere e sperimentare concretamente l’esecuzione reale di lavorazioni con tecnica no dig; lo svolgimento in contemporanea della Euopean NO DIG Conferenze (II edizione) che andrà ad arricchire il nutrito programma convegnistico.