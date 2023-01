Iniziato l’anno, iniziano gli importanti appuntamenti fieristici del 2023. Uno di questi è sicuramente l’Italia NO DIG LIVE, la fiera italiana dedicata esclusivamente alle Tecnologie Trenchless (o NO DIG), che si terrà presso il Parco Esposizione di Novegro (MI) dal 24 al 26 maggio 2023.

Cosa è Italia NO DIG LIVE

Italia NO DIG LIVE è una vetrina per l’intera filiera produttiva del NO DIG, soprattutto nazionale. Ma facciamo un passo indietro e spieghiamo cosa sono le tecnologie trenchless o no dig. Sono tecnologie che consentono di eseguire cantieri senza dover ricorrere allo scavo a cielo aperto.

La traduzione letterale del termine ‘trechless technology‘ potrebbe essere ‘tecnologia senza trincee’. n altro termine di uso molto comune è ‘No-Dig technology’, che letteralmente significa ‘tecnologia senza scavi’

“Italia NO DIG Live 2023” sarà organizzata da IATT organizza presso il Parco esposizione di Novegro (Milano) dal 24 al 26 maggio del prossimo anno. Due le caratteristiche d’eccellenza di questo evento: l’allestimento di una “trenchless city” in cui i visitatori potranno vedere e sperimentare concretamente l’esecuzione reale di lavorazioni con tecnica no dig; lo svolgimento in contemporanea della European NO DIG Conferenze (II edizione) che andrà ad arricchire il nutrito programma convegnistico.

Questa fiera sarà utile per gli operatori di settore e gli interessati in quanto consentirà di assistere dal vivo all’impiego di queste tecnologie attraverso prove in campo, accrescere le conoscenze teoriche e pratiche attraverso la partecipazione a Convegni e Seminari accreditati da vari ordini professionali (es. ingegneri e geologi) e instaurare nuove collaborazioni.

Una fiera che quindi sarà sia di esposizione, che di convegni che ricca di dimostrazioni dal vivo delle tecnologie trencheless. No dig sarà la parola d’ordine. Il futuro degli scavi di cantiere? Sicuramente. E allora la da segnare è la data: dal 24 al 26 maggio 2023 presso il Parco Esposizione di Novegro (MI).