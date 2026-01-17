Pneumatici fuori uso: al via consultazione pubblica sulla responsabilità estesa del produttore

Articolo aggiornato il 17 Gennaio 2026

Come riporta il sito web del Ministero dell’Ambiente, è aperta la consultazione pubblica sull’aggiornamento del decreto 19 novembre 2019, n. 182 che disciplina la responsabilità estesa del produttore per la filiera degli pneumatici fuori uso (PFU). Lo schema di provvedimento ha lo scopo di aggiornare la normativa vigente in virtù dell’evoluzione del settore e della normativa in materia di responsabilità estesa del produttore.

Nel periodo di consultazione pubblica i soggetti interessati potranno trasmettere le proprie osservazioni (griglia per le osservazioni compilata) all’indirizzo di posta elettronica certificata ECB@pec.mase.gov.it e all’indirizzo di posta elettronica ordinaria VigilanzaPFU@mase.gov.it seguendo le indicazioni presenti nel documento recante le griglia per le osservazioni e indicando nell’oggetto della PEC la seguente dicitura: “Consultazione pubblica D.M. n. 182/2019 “.

Il termine per l’invio delle osservazioni è fissato per il 12 febbraio 2026

“La consultazione pubblica rappresenta uno strumento fondamentale per raccogliere il contributo degli operatori del settore e migliorare l’efficacia del sistema di gestione degli pneumatici fuori uso, contrastando inefficienze e distorsioni e rafforzando la legalità. L’obiettivo è sostenere un’economia circolare concreta, in grado di generare benefici ambientali e industriali” ha detto il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava.

La consultazione pubblica è aperta a tutti i soggetti pubblici e privati, che potranno inviare contributi e osservazioni sullo schema di decreto secondo le modalità disponibili al seguente link:

Apertura della consultazione pubblica proposta di revisione DM 19/11/2019, n. 182 “Regolamento gestione pneumatici fuori uso ex art. 228 D.lgs. 152/2006 – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica