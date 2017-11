“Je sto vicino a te”: nuova opera di street art al Parco dei Murales di Napoli Est

Al Parco dei Murales di Ponticelli le opere di street art sono diventate sei, l’ultima in ordine di arrivo è “Je sto vicino a te” dell’artista pugliese Daniele Nitti in arte Hope. Il tema? La solidarietà, case bianche collegate fra loro su uno sfondo blu. Rappresenta la comunità nel villaggio globale.

Su un meraviglioso sfondo stellato è stato rappresentato quello che sembra essere un piccolo villaggio, metafora di una periferia ideale dove, tra case e viuzze, sono stati disegnati, con grande eleganza di stile, bambini, ragazzi e adulti intenti a svolgere anche le più semplici mansioni di vita quotidiana. Tutti sembrano felici di collaborare l’un l’altro rinforzando così il significato di solidarietà come rapporto di fratellanza che unisce i membri di un’intera comunità.

Il tema prescelto è nato dai laboratori con i giovani e le mamme del quartiere Ponticelli a Napoli Est. E il titolo sì, è un omaggio a Pino Daniele che con Je sto vicino a te, pezzo del 1979 è in grado di esprimere l’importanza di contare gli uni sugli altri, solidalmente, tra prossimità e vicinato.

L’ARTISTA Daniele Nitti, in arte Hope, nasce a Triggiano nel 1982. Si forma a Bari e i suoi disegni, dal tratto molto preciso e dettagliato, raccontano uno spazio perduto e surreale e un tempo sospeso. Nelle sue rappresentazioni, la natura diventa l’incanto per evadere dal caos.

Come per tutte le opere del Parco dei Murales di Ponticelli che abbiamo vissuto più volte nel corso dei tour di Econote, anche questa sesta opera è stata curata da INWARD Osservatorio sulla Creatività Urbana. Questa volta con con il supporto del MiBACT e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura“, programma in cui rientra anche il grande intervento di street art sul tema della maternità realizzato in estate dall’artista La Fille Bertha dal titolo “‘A Mamm’ ‘e Tutt’ ‘e Mamm’” (nella foto).

Per conoscere la data del prossimo social tour alla scoperta del Parco dei Murales di Ponticelli Napoli est, non vi resta che seguirci.

