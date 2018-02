La raccolta differenziata dell’alluminio è molto importante, dal momento che è uno degli elementi più utilizzati per imballaggi, confezioni e non solo. Si possono infatti raccogliere e differenziare i contenitori in alluminio che si usano per confezionare i prodotti alimentari e non.

COME SI DIFFERENZIA L’ALLUMINIO

L’alluminio che intendiamo differenziare deve essere lavato e pulito, e successivamente riposto negli appositi contenitori, di solito insieme agli imballaggi in plastica. In ogni caso consigliamo sempre di controllare sul sito del proprio comune.

Si possono differenziare, nel dettaglio:

lattine per bevande

tappi e coperchi metallici

scatole e contenitori per alimenti

contenitori di prodotti per igiene personale

carta stagnola

vaschette

stampi per dolci in metallo

bombolette spray vuote

Non si possono differenziare

oggetti in alluminio che non siano imballaggi

posate

oggetti metallici in genere

LO SMALTIMENTO

I rifiuti in alluminio, dopo essere stati smaltiti, verranno inviati agli impianti di separazione per essere poi pressati in balle e portati alle fonderie, dove, dopo un controllo sulla qualità del materiale, vengono pretrattati pre-trattato a circa 500° per essere epurato da vernici o altre sostanze estranee, e fusi fino ad ottenere alluminio liquido che viene successivamente trasformato in lingotto.

L’alluminio riciclato ha la fortuna di avere le stesse proprietà dell’originario, e quindi può essere riutilizzato senza problemi al 100% per dare vita ogni volta a nuovi prodotti: nell’industria automobilistica, nell’edilizia, nei casalinghi e per nuovi imballaggi.

