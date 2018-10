I migliori elettrodomestici a risparmio energetico in cucina

Scelte d’acquisto sostenibili oggi più che mai possono fare la differenza. Il tema del risparmio energetico è ormai caro a numerose aziende e sempre più brand si stanno impegnando ponendo maggiore attenzione ai consumi nella propria produzione. Anche i brand di elettrodomestici hanno iniziato a offrire da alcuni anni in maniera più diffusa soluzioni in grado di ridurre i consumi di elettricità dei loro prodotti.

Nonostante questo cambio di rotta sia in gran parte dovuto alla pressante necessità di ridimensionare l’impiego smisurato di energia, i progressi dal punto di vista della sostenibilità sono numerosi. Al momento della scelta degli elettrodomestici da acquistare per la propria casa risulta quindi fondamentale tenere conto di quanto questi consumano e di quanto l’azienda produttrice sia green.

Una delle realtà italiane che sta orientando la sua produzione sulla sostanziale riduzione dei consumi è Faber. Le tecnologie adoperate per la costruzione delle cappe da cucina e dei piani cottura del marchio sono all’avanguardia dal punto di vista della sostenibilità e dell’efficienza energetica. La classe energetica di prodotti in catalogo va da A fino ad A+++, la più ecologica del momento. Ciò significa che oltre a moderare i consumi domestici di elettricità, si ha la possibilità di avere un impatto minore sull’ambiente.

Le scelte ecologiche di Faber sono individuabili anche sfogliando il suo catalogo su www.faberspa.com dove sono raccolti tutti i prodotti, inclusi i più sostenibili. L’utilizzo del motore Brushless, che oltre ad essere il più silenzioso sul mercato è anche in grado di ridurre i consumi fino all’85% e l’impiego di luci LED, notoriamente più indicate per soluzioni a risparmio energetico, contribuiscono a rendere tali elettrodomestici ideali dal punto di vista del consumo energetico.

Sono numerosi i prodotti in cui l’azienda ha voluto servirsi di tali tecnologie: dalle cappe a incasso per pensili o per piano cucina fino a quelle scomparsa, da quelle a parete o per isola, fino alla cappa con piano cottura integrata. Chi desidera rinnovare la propria cucina optando per una soluzione green, può affidarsi alle proposte di Faber per avere la certezza di fare una scelta sostenibile senza rinunciare a qualità e design.

Per avere elettrodomestici potenti, silenziosi e dalle grandi prestazioni non è necessario rinunciare ad alti standard di efficienza energetica. È possibile avere tutte queste caratteristiche orientando la propria scelta su produttori che hanno l’obiettivo di trasformare il proprio settore e le abitudini d’acquisto dei propri clienti nell’ottica di un futuro migliore.