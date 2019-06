Ecco alcuni consigli molto semplici per tutti quelli che desiderano risparmiare acqua e avere un’impronta sostenibile sul nostro pianeta.

Davvero è importante per tutti imparare a risparmiare acqua in casa perché l’acqua è una risorsa non inesauribile, in molti lo dimenticano troppo spesso e finiscono per sprecare tantissima acqua.

Ci sono tanti piccoli e grandi accorgimenti per risparmiare acqua in casa. Bisogna imparare fin da piccoli a ridurre gli sprechi con una informazione consapevole e un maggiore spirito critico. Meglio imparare fin da piccoli a risparmiare acqua.

Fin dal primo momento, riducendo gli sprechi, si riuscirà ad avere un impatto positivo sull’ambiente e anche sulle nostre bollette.

Risparmiare sull’acqua è infatti ecologico ed economico.

10 consigli per risparmiare acqua: 1- Mente ci si lava i denti o, per gli uomini, mentre ci si fa la barba, provate a chiudere il rubinetto. Si tratta di un gesto semplicissimo, ma perché allora non lo si fa spesso? Basta chiudere il rubinetto per pochi minuti ogni volta e si risparmiano decine di litri di acqua. 2 . Quando siete sotto la doccia, evitate di sparare il getto al massimo ed evitate di trattenervi per decine di minuti. Non c’è bisogno di uscire subito, sappiamo quanto è bello e rigenerante farsi una doccia magari dopo una lunga ed estenuante giornata di lavoro, ma neanche restarci una mezz’ora. In media ogni minuti sotto la doccia si consumano 8, 10 litri d’acqua. Il tempo è prezioso, sotto al getto d’acqua. 3 . Dotatevi di uno scarico con meno acqua. La soluzione migliore sarebbe avere le cassette dell’acqua del water con il doppio erogatore a seconda della quantità d’acqua che si desidera usare. Con questo piccolo accorgimento si risparmiano decine di litri di acqua ogni mese.

4. Se il vostro rubinetto perde acqua, riparatelo subito! Goccia dopo goccia si sprecano litri e litri d’acqua. Sembrano piccoli sprechi, ma invece sono enormi. Quindi, non perdete tempo inutile, ma armatevi di pazienza e provate a ripararlo. Se non ci riuscite, chiamate l’idraulico.

5. Alle volte è piacevole fare il bagno e rilassa, ma vi rendete conto quanta acqua sprecate per riempire una vasca, anche solo per metà della sua capienza? Fate una doccia, fate pure prima.

Avete trovato utili questi consigli per risparmiare acqua? Scopritene altri 5