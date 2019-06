Ormai è arrivata l’estate e il caldo. Molto spesso vediamo in giro i cani, di piccola o anche di grande taglia, con il pelo tosato.

La domanda sorge spontanea: Si può tagliare il pelo ai cani in estate?

Meglio precisare sin da subito che tagliare il pelo ai cani per rinfrescarlo e in questo modo far sentire meno caldo, è un errore. Sicuramente, non vi conviene tagliare il pelo ai cani sa soli, meglio chiedere al veterinario. E successivamente portarlo al toelettatore che ci penserà a tosarlo nel modo migliore. Non vi avventurate in tagli amatoriali e approssimativi che potrebbero solo mettere a rischio il cane.

I cani in realtà non hanno ghiandole sudoripare sulla pelle, quindi il cane non suda quando ha caldo, ma ansima. E grazie al pelo, soprattutto, il cane si isola e si protegge dal caldo eccessivo in estate e dal freddo in inverno. Da soli perdono il pelo durante tutto l’anno e una volta l’anno avviene la muta. Questi meccanismi servono al cane a mantenere una temperatura costante e a non soffrire il caldo né il freddo.

Quindi, decidendo di tagliare completamente il pelo al cane significa snaturare questo processo e porre l’animale di fronte a enormi rischi. D’estate, col pelo tosato a zero, il cane rischia quindi una scottatura!

Il pelo si può sfoltire in alcuni casi

Soprattutto i cani dal pelo molto lungo, d’estate, possono ricevere una leggera sfoltitura, ovviamente se il vostro veterinario di fiducia lo consiglia. In effetti il pelo molto lungo in estate può essere un ricettacolo di germi e polvere, quindi con l’aiuto del toelettatore potete pensare a un leggerissimo taglio del pelo. Soprattutto se si tratta di quelle razze di cani che hanno pelo riccio, folto che cresce continuamente. Non si possono tosare invece le razze a pelo corto.

Non badate quindi alle leggende metropolitane: tagliare il pelo ai cani non li rinfresca affatto. E, a maggior ragione, d’estate non tagliate il pelo ai cani per fattori puramente estetici.

