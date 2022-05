I profumi ambiente possono essere differenti, ma i profumatori a bastoncino costituiscono senza dubbio la soluzione green più diffusa e più apprezzata dai consumatori, per diversi motivi. Tra questi, proprio il fatto che non inquinano e consentono anche di ridurre gli sprechi, ma non solo.

Profumi ambiente: i profumatori a bastoncino sono green e sempre più apprezzati

I profumi ambiente possono essere di vario tipo e possono essere diffusi tramite candele profumate, diffusori elettrici o a ultrasuoni, diffusori spray elettrici o a ultrasuoni, diffusori a calore, umidificatori a termosifone, profumatori con bastoncini. Questi ultimi costituiscono una delle alternative green più apprezzate dai consumatori, per diversi motivi. Prima di tutto non sfruttano alcun tipo di energia elettrica o dispositivo tecnologico per funzionare e come secondo aspetto, possiedono appunto degli elementi in legno, a forma di bastoncino, che consentono di diffondere nell’ambiente circostante una profumazione molto gradevole.

La diffusione su vasta scala di questi oggetti però è dovuta anche al fatto che non inquinano in alcun modo e possono durare per un lungo periodo di tempo. Oltre a questo, rappresentano un ottimo modo per rendere più ricco l’arredamento, perché si presentano in modo elegante. Da aggiungere a tutto ciò anche il fatto che non richiedono una particolare attenzione, perché basterà posizionare il contenitore con i bastoncini su un mobile, o sulla superficie di un tavolo e basta. Ogni tanto, per una profumazione maggiore, è possibile smuovere le componenti in legno, ma non è necessario farlo in intervalli di tempo ristretti. Se queste erano le motivazioni per cui tali tipi di profumatori sono così tanto apprezzati e sempre più diffusi, si può anche approfondire il discorso relativo alla loro caratteristica più particolare: quella di essere eco-friendly.

Profumatori eco-friendly

Oltre ai motivi indicati, ciò che rende tali oggetti ecosostenibili è il fatto che non sono utilizzati particolari materiali che detengono proprietà inquinanti. Certamente, è bene controllare le componenti del contenitore, ma in genere quelli di migliore qualità sono in vetro. Quest’ultimo tra l’altro si potrà riciclare, mentre i bastoncini in legno sono biodegradabili. Da aggiungere a tutto ciò un altro aspetto molto importante, che riguarda la possibilità di ricaricare la boccetta. Si pensi infatti al momento in cui il profumo finisce: la confezione si potrà riempire nuovamente, magari con una fragranza differente, se si desidera.

Da tenere in considerazione anche il fatto che i bastoncini rilasciano la profumazione nell’ambiente in modo graduale e questo consente di ridurre gli sprechi del prodotto. Proprio per questo motivo poi quest’ultimo durerà a lungo, come precedentemente accennato. Oggi poi è possibile scegliere tra una miriade di fragranze differenti, dato che ne è presente una per ogni possibile gusto. Anche per questo, nonché per tutti gli altri elementi indicati, tali tipologie di profumatori per ambienti sono così diffusi. Una delle ragioni per cui li rendono così noti però è proprio il fatto di rientrare nella categoria degli oggetti green, che appunto rispettano l’ambiente evitando di inquinare e garantendo la possibilità di riciclo.