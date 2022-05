I gadget aziendali rappresentano in molti casi un aspetto di fondamentale importanza per la strategia di promozione di un’impresa. Se è vero che il contesto attuale è fortemente vincolato all’online, è altrettanto vero che la fruizione dei gadget rappresenta un’esperienza tangibile decisamente importante. Grazie ad essa, infatti, si ha la possibilità di ottimizzare la brand awareness. I gadget sono in grado di destare la reazione emotiva di chi li riceve, sono una scelta efficace per rendere riconoscibile un marchio e veicolare la mission aziendale. Sempre più aziende dichiarano di essere attente ai problemi ambientali, i gadget ecologici personalizzati sono l’ideale per tutti quegli imprenditori che desiderano comunicare al mondo il loro impegno per la tutela dell’ambiente.

Alla ricerca della sostenibilità

Per il successo delle aziende oggi la sostenibilità rappresenta un driver molto importante. Non a caso sono sempre di più i professionisti che hanno il compito di ottimizzare l’impatto ambientale delle aziende in cui sono impiegati: basti pensare, per esempio, agli energy manager. Anche da parte degli utenti si assiste a un incremento della domanda di articoli sostenibili, e un ruolo decisivo in tal senso è da attribuire alle politiche di riciclo e di riduzione della plastica che vengono attuate in ambito internazionale. Le imprese tendono ad arricchire i propri cataloghi con un numero crescente di articoli che possono essere riconosciuti per il loro grado di sostenibilità, e quindi puntano con grande attenzione a gadget che siano attenti e rispettosi dell’ambiente.

Quali sono i gadget migliori

Certo, non è sufficiente che i gadget ecologici rispettino l’ambiente, perché ci sono anche altre caratteristiche che devono essere prese in considerazione per essere apprezzati.

Un tipico caso di gadget ecologico molto gradito è rappresentato dalle t-shirt realizzate in fibra di canapa, un materiale che si contraddistingue per un ridotto impatto ambientale. La canapa è una pianta resiliente, che ha la capacità di crescere in condizioni che per altre piante potrebbero non essere favorevoli. Ecco, quindi, che pur essendo green le magliette in fibra di canapa sono longeve e facili da lavare; richiedono una manutenzione minima e si fanno apprezzare per il livello di comfort che sanno assicurare.

Il coinvolgimento degli utenti

Uno degli obiettivi che le aziende si devono preoccupare di raggiungere è quello del coinvolgimento degli utenti. Per esempio, sono frequenti i gadget che comprendono i semi; oppure si può optare per dei biglietti da visita sostenibili, cioè composti da carta che può essere piantata. In entrambi i casi, si tratta di soluzioni che attirano l’attenzione e soddisfano la curiosità, oltre a contribuire a una migliore sostenibilità aziendale.

Un valore da non trascurare: l’identità aziendale

In tutti i casi è indispensabile tenere fede a quella che può essere definita come identità aziendale. In che modo? Per esempio la palette di colori del gadget ecologico deve essere la stessa del marchio, e inoltre il logo deve poter essere riconosciuto con facilità. Certo, questi obiettivi possono essere raggiunti solo se si ha la possibilità di contare su uno specialista del settore della grafica di comprovata esperienza. I gadget aziendali, e in particolare i gadget ecologici, possono essere di vario tipo: per esempio si può trattare di un porta cellulare, o anche solo di una semplice shopper. Qualunque sia il prodotto per cui si decide di optare, è indispensabile che il logo aziendale sia ben riconoscibile. Certo, bisogna che la stampa venga realizzata prendendo in considerazione anche le proporzioni. Con una stampa di bassa qualità il risultato della campagna marketing potrebbe risultare mediocre, con ripercussioni significative sull’immagine aziendale.

Dove trovare gadget ecologici: Concetto è

Quando si è alla ricerca di gadget ecologici, Concetto è è la realtà a cui fare riferimento, specializzata nella produzione di oggetti personalizzati. I clienti possono contare su una piattaforma che è in grado di abbinare il meglio della tecnologia e della creatività, con un tocco di ecologia. Tutti gli articoli sono caratterizzati dai più elevati standard di qualità, in grado di assecondare le esigenze di chi ha bisogno di oggetti promozionali o di regali aziendali. In più, sono previsti sconti dedicati per gli enti e le associazioni del terzo settore che proprio tramite la vendita di gadget personalizzati raccolgono fondi con i quali sostenere la propria attività e le proprie missioni.