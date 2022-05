Image Source Flickr

Situato nella magnifica campagna tra il fiume Dniester e il Mar Nero, Château Purcari è la cantina più famosa dell’Europa centrale e orientale. Risalente al 1827, Purcari è la più antica cantina della Moldavia. Nello stesso anno è stato prodotto il primo vino, il Negru de Purcari, che alcuni decenni dopo è stato presentato all’Exposition Universalle di Parigi dove ha ricevuto la prima medaglia d’oro come miglior vino rosso.

Château Purcari ha partecipato a numerosi concorsi internazionali, tra cui International Wine & Spirits Competition, International Wine Challenge, Decanter World Wine Awards e molti altri.

Le Radici Della Cantina Purcari

Purcari è stata proclamata prima cantina professionale in Bessarabia nel 1827 dall’imperatore di Russia Nicola I. Il suo nome deriva da uno dei fondatori tedeschi, Harmizone. In seguito, i baroni moldavi divennero proprietari di Puracri, insieme ad altri tedeschi, russi e francesi.

Image Source Flickr

Alcuni decenni dopo, l’azienda Purcari partecipò alla degustazione di vini chiusi dell’Esposizione Universale di Parigi, dove vinse la sua prima medaglia d’oro. Gli esperti francesi rimasero abbagliati dal colore, dal sapore e dall’odore del vino rosso, convinti che si trattasse di un vino di Bordeaux. Tuttavia, furono sorpresi di sapere che il vino proveniva dal piccolo villaggio di Purcari.

I vini di Purcari sono stati paragonati ai vini francesi di Bordeaux perché la posizione del vigneto ha la stessa latitudine di Bordeaux, ma anche perché il terreno contiene quantità significative di rubidio che conferisce al vino il suo eccezionale colore viola. Questi vini sono famosi anche per la loro intensità e complessità.

Molti personaggi storici famosi sono stati serviti con questo meraviglioso vino, tra cui l’imperatore Nicola II, il re Giorgio V e la regina Vittoria.

Oggi Château Purcari possiede 250 ettari di vigneti che esportano i vini in più di 30 paesi in tutto il mondo, tra cui l’Europa (Regno Unito, Norvegia, Ucraina, Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca), l’America (Canada e Stati Uniti) e l’Asia (Cina, Corea del Sud, Giappone).

La Tenuta Purcari

Questa azienda vinicola si trova nella parte sud-orientale della Moldavia, che si estende tra il Mar Nero, il fiume Dniester e i laghi circostanti, offrendo numerose attività nella natura come la pesca e la nautica. Il villaggio di Puricari si trova su un terreno particolarmente fertile e con un microclima unico.

Qui si trovano le antiche cantine tradizionali di Purcari, rimaste invariate dal 1827, che contengono i famosi vini Purcari d’annata. Qui avrete la possibilità di ammirare lo Château in stile francese e di respirare l’aria fresca e unica della brezza marina e della succosa uva matura di fine estate.

Lo Château offre camere di lusso, con un’atmosfera calma e tranquilla. La degustazione di vini speciali è abbinata a specialità tradizionali della casa che soddisferanno i sensi degli appassionati di vino, degli intenditori di cibo e degli avventurieri del viaggio.

Il profumo della natura, i paesaggi, il gusto unico del vino e le tradizioni locali renderanno questa esperienza un’esperienza unica nella vita.

Image Source Flickr

I tour e le attività di degustazione del vino includono: visita a una cantina storica con una guida professionale, il processo di vinificazione, la degustazione di vini, la navigazione, la pesca, l’escursionismo e le attività per i bambini.

” Hello Autumn ” Evento

“Hello Autumn” è un evento speciale organizzato per celebrare l’inizio dell’autunno, ovvero l’inizio della stagione del raccolto, il periodo più importante dell’anno per tutti gli agricoltori. Gli ospiti avranno la possibilità di vedere le tradizionali procedure di vinificazione e di partecipare a escursioni e degustazioni di vino. Questa straordinaria esperienza include anche una gara di pigiatura dell’uva e la partecipazione a lezioni di intaglio e artigianato a tema. Il programma di intrattenimento prevede anche laboratori per adulti e bambini, musica dal vivo e balli.

Image Source Flickr

Vini da degustare

Chateau Purcari Negru de Purcari Limited Edition 2018

Chateau Purcari Rara Neagra de Purcari 2020

Chateau Purcari Freedom Blend 2019

Chateau Purcari Viorica de Purcari 2020

Chateau Purcari Chardonnay de Purcari 2020

Chateau Purcari Traminer de Purcari 2020

Chateau Purcari Rose de Purcari 2020

Per ulteriori informazioni o prenotazioni online, visitare Winetours.com o Booking.com.

Nota: Assicuratevi di effettuare le prenotazioni in tempo perché le prossime stagioni sono particolarmente popolari per il turismo del vino. Inoltre, è necessario portare con sé abiti e scarpe comode a causa delle condizioni climatiche e della natura del viaggio.

*Il Gruppo Cantine Purcari è stato il primo tra le aziende vicine a sostenere apertamente e a dare rifugio agli ucraini. Hanno creato un centro di assistenza sulla strada dal confine di Palanca, fornendo gratuitamente cibo, acqua e alloggio.