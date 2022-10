Elisir di idratazione e giovinezza, la vitamina C è tra gli attivi naturali più richiesti in ambito cosmetico, e non solo. I benefici di questa sostanza sul corpo umano sono moltissimi, per questo motivo spremute e integratori a base di vitamina C diventano un must della stagione invernale.

Vediamo cos’è e a cosa serve la vitamina C, perchè è tanto utilizzata, quali sono le sue proprietà e i benefici che può avere sulla nostra pelle.

Cos’è la vitamina C?

Nota anche come acido ascorbico, la vitamina C è tra le più famose vitamine idrosolubili, riesce quindi a sciogliersi nell’acqua. Si tratta di una sostanza che non viene prodotta dall’organismo umano, quindi deve essere immagazzinata attraverso integratori specifici o una corretta alimentazione.

Dove si trova la vitamina C

La vitamina C fa il suo ingresso nel nostro organismo grazie a una dieta a base di frutta e verdura. Questa sostanza si trova principalmente in alimenti di origine vegetale, per questo ne è consigliata l’assunzione tutto l’anno, soprattutto durante la stagione invernale.

Tra gli alimenti più ricchi di vitamina C troviamo innanzitutto gli agrumi, ma anche altra frutta come ananas, kiwi, fragole, ciliegie; tuberi e patate novelle, ma anche alcune verdure e ortaggi come lattuga, radicchi, spinaci, broccoletti, cavoli, cavoletti, cavolfiori, pomodori, peperoni.

La cottura dei cibi può essere un ostacolo all’assunzione di vitamina C: infatti, questa sostanza è termolabile, e diminuisce drasticamente quando un alimento subisce sbalzi termici. Per assumere dosi ottimali di acido ascorbico è bene dunque consumare frutta e verdura cruda e fresca.

Più belle con la vitamina C: proprietà e benefici cosmetici

L’applicazione di un siero o una crema a base di vitamina C illumina la pelle del corpo e del viso, la rende tonica, morbida, elimina le imperfezioni e i fastidiosi inestetismi dell’età.

Il ruolo della Vitamina C in cosmetica è principalmente legato alla sua azione antiossidante: questa sostanza agisce contro lo stress ossidativo, proteggendo i tessuti dai radicali liberi e dai danni causati dal foto-invecchiamento e dal crono-invecchiamento, rispettivamente provocati dai raggi solari e dalla degenerazione cellulare.

Proprio per la sua azione contro lo stress, la vitamina C diventa la migliore amica della pelle dopo l’estate, aiuta a rivitalizzare l’epidermide e previene il grigiore della stagione invernale.

Grazie alla vitamina C, il nostro organismo sintetizza meglio il collagene: proteina indispensabile per mantenere in salute vasi sanguigni, ossa, cartilagini, gengive, ma anche un alleato importante quando si tratta di skincare. L’azione enzimatica dell’acido ascorbico rende la pelle tonica, elastica e resistente, ma aiuta anche a schiarire le imperfezioni e trattare le cicatrici da acne. Integratori e creme a base di vitamina C costituiscono anche un booster di energia: un supporto efficace contro la stanchezza e spossatezza. Assumere la dose corretta di vitamina C potenzia la sfera immunitaria, aiuta a contrastare i malanni stagionali e le influenze, previene il raffreddore, riduce il rischio di degenerazione maculare, catara