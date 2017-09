Succhi estratti di frutta e verdura, che bontà!

I succhi estratti di frutta e verdura sono una bevanda buonissima, e fanno molto bene. Rappresentano infatti un pieno di vitamine, minerali, enzimi e molto altro ancora.

Usare un buon estrattore di succo aiuta a realizzare i succhi di frutta e verdura. L’importante è avere alimenti di stagione che permettano di realizzare un ottimo succo e ricavarne il meglio in termini di vitamine, minerali, antiossidanti ed enzimi. Alle volte è molto semplice, quasi naturale, trovarsi al supermercato e decidere di acquistare uno o più succhi di frutta dal banco delle bevande. Spesso prendiamo quelli che ci sembrano più naturali, quelli senza zuccheri, credendo che facciano bene. E invece…

I benefici dei succhi di frutta e verdura preparati in questo modo è notevole. Si dovrebbe preferire bere succhi di frutta soprattutto perché in questo modo si ingerisce nel corpo meno fibra. La fibra è ovviamente utile, ma attraverso il succo la digestione è più semplice e in questo modo l’organismo può ricevere immediatamente tutte le sostanze nutritive. E’ questo il modo più semplice e digeribile che si possa immaginare.

E poi la cosa bella di usare l’estrattore non è solo il fatto di consumare un alimento estremamente salutare, ma anche quello di avere la possibilità di sperimentare, mixare, preparare succhi abbinando frutta e verdura mai pensata prima.

Osate, sperimentate con frutta e verdure di stagione. Magari potete farvi aiutare da qualche libro o pubblicazione che illustri i migliori abbinamenti possibili per i succhi. Ovviamente, il punto di forza in più è il fatto che l’estratto è un vero e proprio concentrato di salute. L’estratto ha un sapore migliore, spesso più gustoso rispetto ai normali succhi.

Mi raccomando, allo stesso tempo non dimentichiamoci di consumare una notevole quantità di frutta e verdura ogni giorno, per mantenerci in salute e diminuire il rischio di patologie.

Ultima cosa, è fondamentale per sfruttare a pieno i benefici dei succhi estratti non conservarli per molto tempo, anzi. L’ideale sarebbe berli appena estratti o entro poco tempo, per evitare che perda rapidamente tutti i suoi benefici.