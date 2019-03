Riserva Forestale Alto Tirone – Ecoescursione di Pasquetta

Riserva Forestale Alto Tirone – Difficoltà semplice – partenza ore 9. 00 dalla rotonda di Torre del Greco

Per il 6° anno a Pasquetta le associazioni Vesuvio Natura da Esplorare ed Econote.it propongono una Pasquetta alternativa, a contatto con la natura e nel pieno rispetto dell’ambiente per il Lunedì in albis.

Una giornata di festa da trascorrere insieme sul Vesuvio per gli amanti del verde nel rispetto della natura e del luogo che ci ospita per la giornata di Pasquetta con una escursione in Riserva

Forestale, adatta a tutti a partire dai 6 anni di età.

Come sempre i posti a disposizione sono limitati e per partecipare è obbligatoria la prenotazione a [email protected] (la prenotazione sarà completa alla ricezione di un messaggio di risposta lasciando nome, numero di persone e numero di cellulare).

Quota per l’escursione di Pasquetta 15 euro adulti (maggiori di 12 anni – 5 euro per i bambini dai 6 agli 11 anni).

Punto d’incontro per i prenotati ore 10.00 del 22 aprile alla Rotonda uscita autostrada di Torre del Greco.

L’ecoescursione in Riserva Forestale Tirone Alto-Vesuvio

Il sentiero in Riserva Forestale nel Parco Nazionale del Vesuvio è un percorso dalla difficoltà semplice/media. Attraversa il famoso Piano delle Ginestre ed è per lo più pianeggiante e a quota 500 metri sul livello del mare.

Fra andata e ritorno ha una durata di 5 km e dura circa 4 ore.

Il percorso, fiancheggiato da muretti a secco, permette di attraversare uno dei tratti più belli e panoramici dell’intero Parco che propone l’alternanza continua di zone più chiuse

ed ombreggiate nel bosco a tratti aperti ed in macchia, entrambi dominati dalla veduta del Vesuvio. Lungo il percorso si attraversano formazioni vulcaniche quali tunnel lavici e lave a corda e si incontrano le colate del periodo 1895-1899 e quelle

del 1858 colonizzate da boschi di latifoglie e sempreverdi ricchi di biodiversità e specie protette quali ad esempio le orchidee.

Durante il percorso raggiungeremo un luogo davvero ricco di suggestione, la casa della strega Amelia! La strega Amelia, famosa fattucchiera vesuviana conosciuta dai più come la rivale storica di Zio Paperone della Walt Disney, trova infatti le sue origini proprio sul Vesuvio. Lungo il sentiero per raggiungere la sua casa racconteremo la sua storia e come questa sia poi diventata una delle favole per bambini più famose al mondo!

Scheda breve percorso

Lunghezza Complessiva: 5.000 m a/r

Dislivello: 100 m

Quota Massima: 600 m slm

Tempi di Percorrenza: 4 h a/r

Difficoltà: semplice/media

Cosa si può fare

Passeggiare, fare fotografie, fare domande, ascoltare le guide escursionistiche

naturalistiche, rilassarsi, scoprire la natura, osservare flora e fauna.

Cosa non si può fare

Accendere fuochi o braci, abbandonare rifiuti, urlare o utilizzare mezzi rumorosi,

disturbare e raccogliere specie di flora e fauna, bivaccare, allontanarsi dalla guida o

tornare indietro da soli.

Come equipaggiarsi per l’escursione

Abbigliamento a strati, maglietta, maglione o felpa, k-way, cappuccio o cappello,

scarpe dalla suola non liscia. Zaino e non tracolla. Acqua, un piccolo spuntino,

macchina fotografica, telo per sedersi, sacchetto per portare via i rifiuti.

N.B. L’escursione non è compresa di visita al Cratere del Vesuvio. Ma dopo la visita, chi lo desidera potrà liberamente visitarlo (info utili: 10 euro intero, 8 euro ridotto per bambini di altezza inferiore a 1,20m, o residenti nei 13 comuni del Parco con esibizione di carta d’identità).