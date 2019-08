In piena estate, con questo caldo, non c’è nulla di meglio per dissetarsi e rinfrescarsi che bere un bel centrifugato di frutta e verdura. In questo articolo scopriremo insieme a voi quali frutti e quali verdure sono più indicate, come tagliarle per preparare una centrifuga, quali sono le centrifughe più buone e disintossicanti, per vivere a pieno un’estate torrida come questa!

Un momento di pausa

Preparate una centrifuga – o centrifugato, secondo alcuni – è prima di tutto il modo più naturale per fare una pausa gustosa e rivitalizzante. In una centrifuga ben fatta, infatti, ci sono tante vitamine e nutrienti utili per la nostra dieta, per stare in forma e in equilibrio. La centrifuga, è bene precisarlo, ha numerose proprietà benefiche, perché permettono di consumare tanta frutta senza perderne la maggior parte delle proprietà nutritive. In più, è nota la loro funzione disintossicante e dimagrante.

La centrifuga ha un funzionamento diverso sia dal frullatore che dall’estrattore. Si tratta infatti di un elettrodomestico che estrae il succo contenuto in frutta e ortaggi, usando la forza centrifuga. Il succo così ricavato si raccoglie nel cestello e la buccia si separa, mantenendo intatte le proprietà nutritive, perché il procedimento usato è meno invasivo rispetto al frullatore. Se volete approfondire, su www.habu.it trovate un buon confronto, con una guida esaustiva.

Quale frutta usare

Ci sono alcuni grandi classici che non mancano mai nelle centrifughe: sono i frutti più ricchi di succo e più gustosi.

Sicuramente mele e arance sono molto gustose e adatte. Non male anche l’ananas, senza buccia ovviamente che contiene betacarotene e ha proprietà antiossidanti.

Usate però sempre solo frutta di stagione, per essere ecosostenibili. La frutta deve essere ben lavata, lasciate la buccia, ma solo nei casi in cui non sia una buccia spessa e dura. Potete decidere di fare a pezzi la frutta, anche pezzi abbastanza grossi.

Sono non del tutto consigliati infine i frutti molli come banane e avocado.

Quale verdura usare

La possibilità di inserire delle verdure alla centrifuga darà un grande sapore al centrifugato. Carote, sedano, pomodori, sono sicuramente delle ottime verdure da usare. Il sedano aiuta la digestione e il sistema immunitario, gli spinaci sono ricchi di minerali e proprietà antinfiammatorie.

Per dare un tocco più gustoso potete pensare di inserire cetrioli, broccoli, zucchine, ma forse il sapore non può piacere a tutti.

Per insaporire il centrifugato si possono aggiungere erbe o spezie, o sicuramente un tocco in più alla centrifuga verrà data dallo zenzero, una radice dal sapore gustoso e pungente, dagli effetti depurativi e disintossicanti.

Alcuni consigli

Non c’è dubbio che quello delle centrifughe è un mondo vario e molto interessante. Ci sentiamo di dare come consigli principali, per il consumo delle centrifughe, quello di consumarle quanto prima possibile, perché dopo un po’ di tempo la frutta centrifugata perdere le sue proprietà benefiche e antiossidanti; e poi consumatele se possibile a stomaco vuoto, perché così il corpo può assumere maggiore quantità di nutrienti.

Il segreto per una buona centrifuga poi è l’equilibrio tra frutta e verdura. Esagerare con la frutta significa esagerare col fruttosio, lo zucchero appunto contenuto nella frutta. Il giusto equilibrio è, ad esempio, una centrifuga mela carota e arancia, o mela carota e zenzero. Provate anche kiwi mela e pomodoro, o kiwi limone e sedano, per dei sapori più pungenti. Altri esempi gustosi sono arancia, cetriolo menta, o limone, ananas e zenzero. Provate e fateci sapere.