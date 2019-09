In questo momento in Florida stanno aspettando che arrivi e possibilmente passi senza creare troppi danni l’uragano Dorian. Da un lato l’intensificarsi di fenomeni atmosferici aggressivi dovuti al surriscaldamento globale, dall’altro l’appuntamento che alcune zone del mondo hanno un po’ da sempre con i fenomeni della natura come uragani o precipitazioni di grande entità.

Abbiamo raggiunto Giovanni che vive a Leesburg, nel cuore della Florida e gli abbiamo chiesto come ci si prepara ad un uragano di forza 4 su una scala che va da 1 a 4.

La stagione degli uragani in Florida comincia a giugno e finisce a novembre. Gli uragani cominciano dal nordovest dell’Africa e le correnti dell’Atlantico li portano su questo versante. Cominciano come tempeste tropicali e poi si fanno più forti passando su acque calde. Una volta che formano il centro (quello che chiamiamo “occhio”) gli viene dato un nome. Il nome si da solo a uragani, le tempeste tropicali hanno un numero – per esempio T45. A seconda della velocità del vento dell’uragano gli si assegna una categoria da 1 a 5. Di solito cominciano a 1 e poi strada facendo si rinforzano fino ad arrivare in Florida potenti. Solo due anni fa, un uragano categoria 3 ha fatto moltissimi danni nell’isola di Portorico.

Quanto tempo prima sapere che sta arrivando un uragano e che dovete prepararvi?

Lo sappiamo una settimana che un uragano sta per arrivare e abbiamo tempo per prepararci. Iniziamo a fare il pieno di benzina alle auto nel caso in cui sia necessario evacuare. Solitamente sulla costa hanno l’obbligo di evacuare perché è più pericoloso restare. Andiamo a fare scorta nei supermercati per comprare acqua, cibo che non va male, medicine, pile, e generatori di elettricità a benzina, in modo da avere l’elettricità per il frigorifero. Tutti i negozi, e le pompe della benzina esauriscono tutto. Si riempono sacchi con sabbia per mettere davanti alle porte per fermare l’acqua. Di solito si deve avere cibo, acqua e medicine per una settimana. Hanno spostato le navi di crociera. Tutte le barche devono essere tolte dal mare o la sanzione è di mille dollari all’ora di multa. Tutti gli aeroporti sono chiusi e tutti i voli che partono o arrivano sono cancellati.

Altre precauzioni?